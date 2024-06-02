ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств приняли в Кыргызстане почти девять лет назад. Однако сроки введения штрафных санкций за отсутствие полиса ОСАГО не раз переносили.

По последним изменениям, у физических лиц есть время до 1 января 2025 года. Но для авто, находящихся в собственности или во владении юридических лиц, в том числе госорганов, а также владельцев и (или) водителей автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах, требования вступили в силу с 1 апреля 2023-го.

В материале 24.kg о том, как получить полис ОСАГО.

1 Какие документы нужны для получения полиса: заявление о заключении договора;

паспорт, военный билет или водительское удостоверение (если страхователем является физическое лицо);

копия свидетельства о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица (если страхователем является юрлицо);

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

диагностическая карта при наличии;

документ, подтверждающий право владения транспортом, а в случае регистрации его на иное лицо — доверенность с правом отчуждения. Если сведения, указанные в заявлении, изменились, нужно сообщить об этом страховщику в течение трех календарных дней.

2 На какой срок заключается договор? На срок не более 12 месяцев. По согласию сторон договор может заключаться на срок менее года, но не менее пяти дней.

3 Если машин в собственности несколько, достаточно ли одного полиса? Нет. Ответственность владельца подлежит страхованию по каждой единице принадлежащих ему транспортных средств.

4 Если я продаю авто, можно ли передать полис новому владельцу? Нет. Каждый должен страховать свою ответственность сам.

5 Можно ли вписать в полис ОСАГО иностранного гражданина, который тоже будет пользоваться машиной? Действующее законодательство не ограничивает число лиц, допущенных к управлению транспортом. Однако в полисе всего четыре строчки, куда можно вписать водителей. Их гражданство там не указывают. Акцент — на возраст водителя и его стаж. Если необходимо вписать больше водителей, то можно выбрать вариант без ограничения числа лиц, допущенных к управлению. Это предусматривает другой коэффициент, поэтому тариф будет выше. Зато не придется вносить изменения в течение года в случае появления дополнительного лица, допущенного к управлению машиной. Самостоятельно заполнять эти четыре строчки в полисе нельзя, только в страховой организации.

6 Если автовладелец уже добровольно застраховал свою ответственность, нужно ли ему получать ОСАГО? Да. ОСАГО — это обязательное страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами, а ДСАГО — добровольное. Все добровольные виды страхования идут сверх обязательного. ДСАГО позволяет самостоятельно выбрать и установить лимиты страховой ответственности перед пострадавшей стороной при ДТП. По ОСАГО лимиты ответственности и тарифов страховых премий утверждены кабмином.

7 Чем отличаются полисы ДСАГО и КАСКО? Это разные виды страхования. ДСАГО — добровольное страхование гражданской ответственности автовладельца. В случае ДТП ущерб возмещают третьим лицам, пострадавшим по вине владельца полиса. КАСКО — добровольное страхование самого автотранспорта на случай повреждений по различным причинам (угон, взлом и так далее). Эти полисы дополняют друг друга, а не заменяют.

8 Где приобрести полис ОСАГО? Страхователь вправе самостоятельно выбирать страховщика для заключения договора из количества компаний, имеющих лицензию на осуществление этой деятельности в Кыргызстане. По данным Службы регулирования и надзора за финансовым рынком, ОСАГО можно оформить в одной из 14 лицензированных страховых организаций: ЗАО «СК «НСК»;

ЗАО «СК «АЮ Гарант»;

ОАО «Государственная страховая организация»;

ЗАО «СК «Кыргызстан»;

ЗАО «СК «АТН Полис»;

ЗАО «СК «Алма Иншуренс»;

ЗАО «СК «Арсеналъ-Кыргызстан»;

ЗАО «СК «Джубили Кыргызстан»;

ЗАО «СК «А Плюс»;

ЗАО «СК «САКБОЛ»;

ЗАО «СК «Али-Гарант»;

ЗАО «СК «Дордой Страхование»;

ЗАО «СК «Здоровье»;

ЗАО «СК «Ингосстрах».

9 Сколько это стоит? Базовый тариф для всех — 1 тысяча 680 сомов. Общая же стоимость полиса зависит от вида транспорта, объема двигателя, числа водителей, допущенных к управлению, страны регистрации транспортного средства, периода страхования, наличия диагностической карты. Для грузового транспорта, автобусов, троллейбусов, мотоциклов свои коэффициенты. Для молодых водителей (до 25 лет и со стажем меньше/больше трех лет) полис обойдется немного дороже. На сайтах страховых организаций есть калькулятор, с помощью которого можно рассчитать примерную стоимость полиса.

10 Что такое диагностическая карта и где ее получить? Это документ, подтверждающий прохождение техосмотра. Наличие карты дает скидку при оформлении полиса. Получить ее можно в частных центрах техосмотра. Получение диагностической карты стоит от 850 сомов и выше в зависимости от объема двигателя автомобиля.

11 Что делать, если возник страховой случай? Страхователь обязан незамедлительно сообщить о ДТП в органы безопасности дорожного движения и уведомить об этом страховщика не позднее пяти рабочих дней. Порядок действий лиц при ДТП обычно обговаривается заранее со страховщиком. При наступлении страхового случая реальная выплата будет произведена исходя из фактического вреда, но в пределах лимита ответственности страховой компании. К примеру, за причинение вреда имуществу потерпевших выплатят не более 150 тысяч сомов каждому потерпевшему и не более 450 тысяч всем потерпевшим. Допустим, если пострадавших более трех, то 450 тысяч сомов разделят на всех.