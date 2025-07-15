ВВП Кыргызстана по итогам июня вырос на 11,7 процента и достиг 711,17 миллиарда

В январе — июне 2025 года валовой внутренний продукт Кыргызстана достиг 711 миллиардов 178,7 миллиона сомов и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024-го на 11,7 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, рост ВВП Кыргызстана немного замедлился: по итогам января — мая 2025 года он составлял 12,3 процента.Тем не менее он остается одним из самых высоких не только среди стран ЕАЭС, но и в мире.

Объем промышленной продукции достиг отметки 313 миллиардов 707,9 миллиона сомов. По сравнению с первым полугодием 2024-го он вырос на 10,23 процента.

Как отмечается, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферой услуг и чистыми налогами на продукты.

Так, по данным Нацстаткома, в структуре ВВП наибольшая доля (52 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. Доля отраслей, производящих товары, напротив составила 31,5 процента, налогов на продукты — 16,5 процента.