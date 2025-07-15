11:41
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

ВВП Кыргызстана по итогам июня вырос на 11,7 процента и достиг 711,17 миллиарда

В январе — июне 2025 года валовой внутренний продукт Кыргызстана достиг 711 миллиардов 178,7 миллиона сомов и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024-го на 11,7 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, рост ВВП Кыргызстана немного замедлился: по итогам января — мая 2025 года он составлял 12,3 процента.Тем не менее он остается одним из самых высоких не только среди стран ЕАЭС, но и в мире.

Объем промышленной продукции достиг отметки 313 миллиардов 707,9 миллиона сомов. По сравнению с первым полугодием 2024-го он вырос на 10,23 процента.

Как отмечается, рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферой услуг и чистыми налогами на продукты.

Так, по данным Нацстаткома, в структуре ВВП наибольшая доля (52 процента) пришлась на отрасли, оказывающие услуги. Доля отраслей, производящих товары, напротив составила 31,5 процента, налогов на продукты — 16,5 процента.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336246/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан стал одной из самых быстрорастущих стран мира — эксперт
Рост ВВП Кыргызстана приближается к отметке 10,5 процента — Эдиль Байсалов
По росту ВВП Кыргызстан в 2025 году обгонит все страны Центральной Азии и ЕАЭС
В лидерах в СНГ. В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 13,1 процента
ВВП Кыргызстана по итогам мая достиг 573,1 миллиарда сомов
От Акаева до Жапарова: как менялся ВВП Кыргызстана за 30 лет
Нацбанк пересмотрел и улучшил прогноз на рост экономики Кыргызстана в 2025 году
По темпам роста ВВП КР на первом месте среди стран ЕАЭС — Адылбек Касымалиев
ВВП Кыргызстана за четыре месяца 2025 года вырос на 11,7 процента
Экономика Кыргызстана демонстрирует высокие темпы развития
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Бизнес
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
15 июля, вторник
11:31
В законы о Национальном банке и Счетной палате внесены изменения В законы о Национальном банке и Счетной палате внесены...
11:30
Жители Бишкека жалуются на строительные работы и пыль напротив стадиона
11:24
Два порта в Балыкчи переданы в муниципальную собственность
11:16
За полгода туризм принес Кыргызстану более 160 миллионов сомов налогов
11:13
МВД: Видеообращения от лица милиционеров — фейк