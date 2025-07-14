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Общество

Прием в вузы. Не поддаваться на предложения мошенников призывает Миннауки

Министерство науки, высшего образования и инноваций призывает абитуриентов к бдительности.

По данным ведомства, поступление в вузы должно осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Весь процесс подачи заявлений организован в электронном формате через официальную платформу.

«Не поддавайтесь на предложения сомнительных лиц, обещающих поступление при помощи связей или денежных средств. Заявления типа: «Я помогу тебе поступить с таким-то баллом» — это проявления мошенничества», — отметили в МНВОИ.

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Подача документов в университеты осуществляется только на основании результатов Общереспубликанского тестирования (ОРТ).

При зачислении в Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта, Кыргызский государственный университет культуры и искусства, Кыргызскую национальную консерваторию и Национальную академию художеств результаты ОРТ не обязательны, конкурс будет проводиться по результатам вступительных испытаний, проводимых вузами.

«К конкурсу на зачисление в Академию МВД, Военный институт ВС КР, АУЦА, УЦА, Академию ОБСЕ, а также на специальности и направления, требующие дополнительных испытаний, допускаются абитуриенты, которые успешно прошли и ОРТ, и дополнительные испытания в данных вузах», — добавили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336089/
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