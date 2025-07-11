В школах РФ при приеме введут проверку знания русского у детей мигрантов

Президент России Владимир Путин утвердил основные направления государственной языковой политики, включающие обязательное тестирование несовершеннолетних иностранцев на знание русского языка при поступлении в школы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает НСН.

Согласно документу, для приема в российские образовательные учреждения иностранные дети должны владеть русским языком на уровне, достаточном для освоения программ начального, основного и среднего общего образования.

В случае необходимости будет обеспечена дополнительная языковая подготовка.

Мера направлена на интеграцию иностранных граждан в образовательную среду и входит в перечень задач государственной политики в языковой сфере