В школах Германии могут ввести квоты для мигрантов

Министр образования ФРГ Карин Прин предложила рассмотреть введение квоты для детей мигрантов в немецких школах. Об этом пишет DW.

По данным издания, чиновник назвала это «возможной моделью» и предложила изучить опыт других стран, чтобы понять, какой может быть предельная численность, например «30 или 40 процентов».

Директор начальной школы в Северном Рейне — Вестфалии, более 80 процентов учеников которой из семей мигрантов, считает, что предложение Прин в реальности не сработает. «У нас здесь просто нет того количества людей, которых можно назвать немецкоговорящими или «немцами», — говорит она в беседе с DW.

Многие немецкие семьи, которые придают большое значение качеству образования, избегают школ вроде той, где работает собеседница DW, опасаясь, что большое количество детей с миграционными корнями скажется на успехах их собственных детей. Учителя, родители, ученики и эксперты сходятся в одном: немецкая система образования нуждается в реформе.

Директор, в частности, недовольна, что в образовании нет дифференцированного подхода: «Травмированные дети-беженцы, которые пока не могут думать об учебе, очень мотивированные дети-беженцы и дети-беженцы, семьи которых бежали от бедности, — это все разные истории».