Количество вузов и студентов в Кыргызстане нужно сокращать. Об этом 24.kg сообщил директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажыбай.

По его словам, высшее образование не должно быть бесплатным.

«Гранты от государства в рамках Общереспубликанского тестирования нужно отменять. Бесплатное приводит к коррупции. Низкие контракты не дают возможность достойно оплачивать труд преподавателей», — сказал Алмаз Тажыбай.

Он отметил, что интеллектуальный труд, высшее образование в нашем обществе не ценится.

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«Люди получают «корочку» на всякий случай, а сами идут в рабочие профессии. Пока это будет продолжаться, то и коррупция в вузах будет. Высшее образование должно быть платным, желающие учиться найдут деньги. В целом нужна структурная реформа высшего образования — сокращать программу обучения в вузах, менять ценности, повышать качество подготовки кадров», — считает Алмаз Тажыбай.

Ранее сообщалось, что в вузах Кыргызстана выросла стоимость контрактного обучения по многим направлениям по сравнению с прошлым годом. В некоторых высших учебных заведениях говорят, что подняли стоимость обучения на процент инфляции и с учетом роста коммунальных платежей.

По данным Нацстаткомитета, в республике в 2024 году функционировало 57 образовательных организаций высшего профессионального образования, а количество студентов составляло 231 тысячу 239.

При этом в автоматизированной информационной системе «Абитуриент Online», через которую проводится зачисление будущих студентов, указан 81 вуз.