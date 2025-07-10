Кыргызстан будет сотрудничать с Кореей в сфере цифрового образования

Министерство просвещения Кыргызской Республики и департамент образования одной из провинций Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере цифрового образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам замминистра просвещения Альберта Махметкулова, вопрос цифровой трансформации является одним из приоритетных направлений в повестке Минпросвещения КР.

«Учитывая высокий уровень развития системы образования в Республике Корея, мы полностью открыты к сотрудничеству по различным направлениям. Подписание меморандума станет началом активного и всестороннего двустороннего взаимодействия», — выразил уверенность чиновник.

Он подчеркнул, что в процессе перехода на 12-летнюю модель образования консультационная поддержка со стороны партнеров имеет для Кыргызстана важное значение. Особую роль в этом процессе играют учителя, и повышение их квалификации будет ключевым фактором успешной реализации реформ.

В рамках меморандума будет реализована программу обучения в Корее для отобранных Министерством просвещения КР учителей, а также пройдут визитные тренинги по цифровому образованию на территории Кыргызстана. Минпросвещения будет отвечать за отбор участников тренинга, оказывать административную поддержку прибывшим корейским специалистам и обеспечивать координацию и сотрудничество с местными школами.

Кроме того, корейская сторона окажет гуманитарную и техническую помощь школам Кыргызстана.