В Чуйской области капитально ремонтируют школу на 1 тысячу 400 мест

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики проводит капитальный ремонт средней школы имени Б.Бейшеналиева, расположенной в селе Таш-Добо Аламединского района Чуйской области.

8 июля 2025 года директор департамента жилищно-гражданского строительства Ислан Момоконов посетил объект и ознакомился с ходом ремонтных работ на месте.

Отметим, что первый учебный корпус школы был построен в 1964 году, второй — в 1984-м. Учебное заведение рассчитано на 1 тысячу 400 ученических мест, при этом в настоящее время в школе обучаются более 1 тысячи 200 детей.

Капитальный ремонт начался в 2024 году и финансируется из республиканского бюджета. По итогам проведенного тендера, стоимость проекта составила 173,6 миллиона сомов. На сегодняшний день выполнено около 70 процентов ремонтных работ. Полное завершение и ввод школы в эксплуатацию запланированы до конца текущего года.