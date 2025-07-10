Сотрудник департамента, игравший в компьютерную игру в рабочее время, уволен

В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксировано, как сотрудник управления градостроительства и архитектуры по Сокулукскому району при департаменте градостроительства и архитектуры играет в компьютерную игру в рабочее время. Об этом сообщает Минстрой КР.

По его данным, инцидент произошел 8 июля 2025 года.

На основании статьи 43 Трудового кодекса Кыргызской Республики сотрудник М.Н.Н. с 10 июля 2025 года освобожден от занимаемой должности специалиста проектного отдела.

В отношении руководителя указанного управления будет применено дисциплинарное взыскание в соответствии со статьей 146 Трудового кодекса Кыргызской Республики.