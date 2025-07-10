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Общество

В Бишкеке пройдет дата-арт-выставка Центральной Азии «ТИРЕК: Нить ее жизни»

Фото регионального офиса Структуры . Баннер дата- арт выставки «ТИРЕК: Нить ее жизни»

В Бишкеке с 11 по 23 июля 2025 года в Национальном историческом музее состоится дата-арт-выставка Центральной Азии «ТИРЕК: Нить ее жизни». Об этом сообщил региональный офис Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии.

По их данным, выставка «Тирек: Нити ее жизни» —это новаторский дата-арт-проект, объединяющий 14 арт-работ, созданных художницами и художниками из стран Центральной Азии.

Данное мероприятие приурочено к празднованию 15-летия со дня основания Структуры «ООН-женщины». Это масштабное культурно-общественное событие объединяющее художников, исследователей, активистов, женщин-предпринимательниц, представителей государственных органов, международных организаций, гражданского сектора и молодежных объединений.

Отмечается, что каждая работа основана на реальных гендерных данных и отражает жизненный опыт женщин и девочек региона — от невидимого труда и изоляции до экономического неравенства, дискриминации, гендерного насилия и давления социальных норм. Эти произведения становятся не только художественными высказываниями, но и актами свидетельства, памяти и призыва к переосмыслению. В центре каждой истории — женщина, ее голос, ее право быть увиденной, услышанной и признанной.

Выставка проводится в рамках региональной программы Структуры «ООН-женщины» «Каждая женщина и девочка значима» при тесном партнерстве с Министерством культуры, информации и молодежной политики КР, Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР ,ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Официальное открытие состоится 11 июля 2025 года в 10.30. Программа предусматривает: мастер-классы, воркшопы, кураторские экскурсии, презентации арт-работ и открытые дискуссии с участием авторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335786/
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