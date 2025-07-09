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Общество

Мигрантам вновь разрешили работать в общепите в Нижегородской области России

Запрет на работу мигрантов по патенту в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса в Нижегородской области РФ отменили. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, из списка ограничений также исключили сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, по складированию и хранению, вспомогательные услуги, связанные с перевозками.

Уточняется, что в марте вышел указ об ограничениях на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих по трудовым патентам, в отдельных отраслях экономики в Нижегородской области.

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После этого региональному бизнес-омбудсмену Павлу Солодкому начали поступать жалобы от предпринимателей. Особенно активно реагировали представители ресторанного бизнеса. Владельцы заведений говорили, что в условиях нехватки кадров им будет сложно оперативно заменить уволенных иностранцев.

«Важно, что органы власти услышали бизнес, детально рассмотрели реальную, а не статистическую ситуацию в отдельных сферах и приняли оперативное решение, пока запрет еще не вступил в силу. Именно благодаря такому диалогу сохраняется благоприятный бизнес-климат в регионе», — цитируют СМИ Павла Солодкого.

Основные положения указа начнут действовать с 11 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335742/
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