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Общество

Мечта учиться в MIT. Парк высоких технологий КР запускает Deep Tech Bootcamp

Парк высоких технологий Кыргызстана запускает Deep Tech Bootcamp для Центральной Азии совместно с Kuo Sharper Center при Массачусетском технологическом институте (MIT KSC). Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что программа рассчитана на пять недель и поможет предпринимателям и инноваторам из Кыргызстана реализовать научные разработки в масштабируемый бизнес.

Сначала участники будут обучаться в режиме онлайн, затем 12 финалистов отправятся в Массачусетский технологический институт (MIT) продолжить курс обучения.

Deep Tech Bootcamp станет ключевым элементом в развитии научно-ориентированной инновационной экосистемы Центральной Азии. Он объединит ученых, предпринимателей, наставников и инвесторов из региона и других стран для исследования возможностей по созданию и коммерциализации передовых технологий, разработанных в регионе, отметили в Парке высоких технологий.

Это уникальный шанс для Кыргызстана и Центральной Азии в целом занять достойное место в новой волне deep tech предпринимательства, считает директор парка Азис Абакиров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335733/
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