Экономика

От моды до стриминга: кабмин обновляет перечень креативных услуг

Кабинет министров Кыргызской Республики опубликовал для общественного обсуждения проект постановления о внесении изменений в документ, регулирующий деятельность Парка креативных индустрий. Инициатива предусматривает значительное расширение видов деятельности, которые смогут входить в структуру парка.

Проект предлагает дополнить перечень новыми направлениями в сфере издательского дела, моды, кино, музыки, интернет-платформ и креативного бизнеса. Среди изменений:

– к издательской деятельности добавляются издание журналов и периодических публикаций, рекламных материалов, открыток, фотографий и иных печатных материалов;

– в сфере fashion-индустрии вводится производство и реализация авторской одежды, обуви и изделий из кожи собственного дизайна;

– в сфере кино — распространение фильмов и телепрограмм (за исключением кинотеатров), а также организация кинофестивалей;

– деятельность по звукозаписи и изданию музыки расширяется за счет стриминга, интернет-распространения, создания аудиоконтента, издания партитур и музыкальных книг;

– радиовещание и телевидение включают интернет-радио, формирование ТВ-каналов и трансляции;

– отдельным блоком выделены веб-порталы, платформы объявлений, техподдержка и обработка данных;

– вводятся новые категории: деятельность акселераторов, венчурных фондов, управление креативными пространствами, инженерное проектирование, услуги импресарио и агентов, аренда сценического оборудования для мероприятий;

– расширяется перечень фотоуслуг, включая коммерческую, художественную и туристическую съемку;

– в проект включены курсы и школы IT и креативных профессий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354253/
