Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио

Кыргызско-Японский цифровой университет (K-JDU) хотят создать Бишкек и Токио. Соответствующий меморандум о трехстороннем сотрудничестве подписан на полях бизнес-форума «Центральная Азия — Япония», сообщает Парк высоких технологий.

По его данным, инициатива нацелена на развитие партнерства КР и Японии в сфере IT и образования и должна ответить на спрос IT-бизнеса двух стран на квалифицированные кадры, в том числе специалистов со знанием японского языка и современных цифровых технологий.

Меморандум подписали Digital Knowledge Co., Ltd. (Япония), Кыргызско-Японский центр человеческого развития (KRJC) и Парк высоких технологий. Стороны заявили о намерении совместно развивать образовательные программы для подготовки IT-специалистов, востребованных на международном рынке, а также укреплять академическое и технологическое взаимодействие между двумя государствами.
