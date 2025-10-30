21:03
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Общество

Кыргызстан впервые примет участие в крупнейшем технологическом форуме

Кыргызстан станет участником крупнейшего технологического форума мира Web Summit 2025. По данным Парка высоких технологий КР, международная конференция пройдет с 10 по 13 ноября в Лиссабоне (Португалия).

Участие Парка высоких технологий КР в Web Summit станет важным шагом для продвижения кыргызской IT-экосистемы на международной арене.

Web Summit — одно из самых масштабных событий в мире технологий, ежегодно собирающее более 70 тысяч участников, 2 тысячи 600 стартапов, 1 тысяча инвесторов и 800 спикеров со всего мира.

Делегация из КР представит инновационный потенциал страны, налоговые и инфраструктурные преимущества юрисдикции страны, а также программы поддержки стартапов и экспорта IT-услуг.

Кыргызстан позиционирует себя как новое направление для международных IT-компаний, предлагая уникальные условия для бизнеса: 0 процентов НДС, 0 процентов налога на прибыль и 0 процентов налога с продаж для резидентов Парка высоких технологий.

В составе кыргызской делегации на Web Summit выступит Numerical Art — команда исследователей, создающих технологии искусственного интеллекта нового поколения. Их главная разработка Agents for Agents помогает компьютерным системам «понимать» друг друга и совместно решать сложные задачи. Другой проект компании Anti AI показывает, как искусственный интеллект может сочетаться с человеческими качествами, такими как эмоции, креативность и чувство юмора.

Numerical Art уже создала несколько умных решений — например, программы, которые самостоятельно ищут нужную информацию, разбирают электронные письма и помогают компаниям экономить время и ресурсы.

«Участие Кыргызстана в Web Summit — это символический момент для всей IT-индустрии страны. Мы выходим на мировую сцену, чтобы показать интеллектуальный потенциал наших специалистов и инновационные решения, создаваемые в Кыргызстане», — отметила специалист по коммуникациям ПВТ КР Айпери Матенова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349150/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке состоится Форум руководителей школ Кыргызстана
В Бишкеке под эгидой ТЮРКСОЙ пройдет II Форум молодежи тюркского мира
Форум в Бишкеке: Кыргызстан ищет инвестиции в добычу критических минералов
Technovation: как инновации помогают менять привычки
Кыргызстанский стартап создал голосовую модель мирового уровня
В Кыргызстане обсудили вопросы развития экологического правосудия
В Кыргызстане пройдет большой научно-популярный форум «Начало пути»
В Бишкеке проходит III Межпарламентский форум государств Центральной Азии
В Бишкеке пройдет III межпарламентский форум государств Центральной Азии
Три стартапа из КР стали победителями Unicorn from KG: едут в Кремниевую долину
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 октября: ночью уже холодно Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 октября: ночью уже х...
20:43
Кыргызстан впервые примет участие в крупнейшем технологическом форуме
20:20
Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о ядерном разоружении
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:40
За пять лет долг энергосектора Кыргызстана снизился в пять раз — Садыр Жапаров