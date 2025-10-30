Кыргызстан впервые примет участие в крупнейшем технологическом форуме

Кыргызстан станет участником крупнейшего технологического форума мира Web Summit 2025. По данным Парка высоких технологий КР, международная конференция пройдет с 10 по 13 ноября в Лиссабоне (Португалия).

Участие Парка высоких технологий КР в Web Summit станет важным шагом для продвижения кыргызской IT-экосистемы на международной арене.

Web Summit — одно из самых масштабных событий в мире технологий, ежегодно собирающее более 70 тысяч участников, 2 тысячи 600 стартапов, 1 тысяча инвесторов и 800 спикеров со всего мира.

Делегация из КР представит инновационный потенциал страны, налоговые и инфраструктурные преимущества юрисдикции страны, а также программы поддержки стартапов и экспорта IT-услуг.

Кыргызстан позиционирует себя как новое направление для международных IT-компаний, предлагая уникальные условия для бизнеса: 0 процентов НДС, 0 процентов налога на прибыль и 0 процентов налога с продаж для резидентов Парка высоких технологий.

В составе кыргызской делегации на Web Summit выступит Numerical Art — команда исследователей, создающих технологии искусственного интеллекта нового поколения. Их главная разработка Agents for Agents помогает компьютерным системам «понимать» друг друга и совместно решать сложные задачи. Другой проект компании Anti AI показывает, как искусственный интеллект может сочетаться с человеческими качествами, такими как эмоции, креативность и чувство юмора.

Numerical Art уже создала несколько умных решений — например, программы, которые самостоятельно ищут нужную информацию, разбирают электронные письма и помогают компаниям экономить время и ресурсы.

«Участие Кыргызстана в Web Summit — это символический момент для всей IT-индустрии страны. Мы выходим на мировую сцену, чтобы показать интеллектуальный потенциал наших специалистов и инновационные решения, создаваемые в Кыргызстане», — отметила специалист по коммуникациям ПВТ КР Айпери Матенова.