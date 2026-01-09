13:20
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Техноблог

Кыргызстан представил разработку в сфере ИИ мирового уровня

Кыргызстан на крупнейшей мировой технологической выставке CES 2026 представил собственную разработку в сфере искусственного интеллекта, способную конкурировать с ведущими мировыми решениями. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Парка высоких технологий
Фото Парка высоких технологий

Отмечается, что в центре внимания — KaniTTS, прорывная open-source модель синтеза речи, разработанная кыргызстанским AI-стартапом NineNineSix. Технология обеспечивает генерацию живой, естественной речи в реальном времени и работает в три раза быстрее и до десяти раз дешевле, чем современные state-of-the-art TTS-сервисы, включая решения ElevenLabs, OpenAI и Google.

«KaniTTS демонстрирует производительность, сопоставимую с коммерческими моделями мировых технологических лидеров, оставаясь при этом полностью открытой и бесплатной (лицензия Apache 2.0). Модель способна генерировать 15 секунд естественной речи всего за одну секунду на потребительской видеокарте NVIDIA RTX 5080, что делает ее пригодной для реального применения без дорогостоящей облачной инфраструктуры.

С момента релиза KaniTTS была загружена более 15 тысяч раз на платформе Hugging Face, что свидетельствует о высоком интересе со стороны международного сообщества разработчиков. Базовая версия модели уже поддерживает восемь языков, включая кыргызский, а также английский, немецкий, корейский, арабский, китайский, испанский и японский», — говорится в сообщении.

Параллельно команда из КР представила Kyrgyz Whisper — open-source модель автоматического распознавания речи, дообученную на базе OpenAI Whisper. Модель была обучена на примерно двух тысячах часов кыргызской речи и позволила снизить уровень ошибки распознавания кыргызского языка с почти 100 процентов до 0,2 процента, закрыв одну из ключевых проблем глобального AI-рынка — отсутствие качественной поддержки недопредставленных языков.

Благодаря открытой архитектуре KaniTTS ее уже используют независимые разработчики по всему миру. На базе модели были созданы TTS-решения для таких языков, как вьетнамский, урду, креольский и хауса (Африка), что расширяет доступ к современным AI-технологиям для языков и сообществ, ранее остававшихся вне фокуса крупных технологических корпораций, дополнили в Парке высоких технологий.

Участие Кыргызстана в CES 2026 стало демонстрацией того, что страна не только экспортирует IT-услуги, но и создает собственные технологические продукты мирового уровня, говорится в сообщении.

CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая в мире выставка потребительских и промышленных технологий, ежегодно проходящая в Лас-Вегасе. В CES 2026 участвуют тысячи технологических компаний из более чем 150 стран, включая крупнейшие мировые корпорации, стартапы, инвесторов и ведущие международные СМИ. Выставка считается ключевой площадкой для презентации глобальных технологических трендов и инноваций.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/357273/
просмотров: 429
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
От моды до стриминга: кабмин обновляет перечень креативных услуг
Появился цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с анимацией и синхронной речью
Кыргызстан впервые примет участие в крупнейшем технологическом форуме
Кыргызстанский стартап создал голосовую модель мирового уровня
В Кыргызстане пройдет большой научно-популярный форум «Начало пути»
Три стартапа из КР стали победителями Unicorn from KG: едут в Кремниевую долину
Мечта учиться в MIT. Парк высоких технологий КР запускает Deep Tech Bootcamp
Центр Массачусетского технологического института запускает программу в ЦА
Кыргызстанский стартап получил $1,5 миллиона от акселератора Кремниевой долины
Популярные новости
Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с&nbsp;функцией Privacy Display Galaxy S26 Ultra получит антишпионский экран с функцией Privacy Display
Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25&nbsp;февраля Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля
Telegram выпустил первое обновление в&nbsp;2026 году Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
&laquo;Роскосмос&raquo; опубликовал фото туманности, которую называют &laquo;Рождественская елка&raquo; «Роскосмос» опубликовал фото туманности, которую называют «Рождественская елка»
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
13:16
Бразилец Хердесон Батиста пришел на взвешивание турнира ММА с флагом Кыргызстана Бразилец Хердесон Батиста пришел на взвешивание турнира...
13:02
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Вьетнамом
12:55
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 9 января. Столица на третьем месте
12:42
В Бишкеке пройдет чемпионат Азии по футзалу среди глухих
12:25
Кыргызстан представил разработку в сфере ИИ мирового уровня