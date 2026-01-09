Кыргызстан представил разработку в сфере ИИ мирового уровня

Кыргызстан на крупнейшей мировой технологической выставке CES 2026 представил собственную разработку в сфере искусственного интеллекта, способную конкурировать с ведущими мировыми решениями. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Фото Парка высоких технологий

Отмечается, что в центре внимания — KaniTTS, прорывная open-source модель синтеза речи, разработанная кыргызстанским AI-стартапом NineNineSix. Технология обеспечивает генерацию живой, естественной речи в реальном времени и работает в три раза быстрее и до десяти раз дешевле, чем современные state-of-the-art TTS-сервисы, включая решения ElevenLabs, OpenAI и Google.

«KaniTTS демонстрирует производительность, сопоставимую с коммерческими моделями мировых технологических лидеров, оставаясь при этом полностью открытой и бесплатной (лицензия Apache 2.0). Модель способна генерировать 15 секунд естественной речи всего за одну секунду на потребительской видеокарте NVIDIA RTX 5080, что делает ее пригодной для реального применения без дорогостоящей облачной инфраструктуры.

С момента релиза KaniTTS была загружена более 15 тысяч раз на платформе Hugging Face, что свидетельствует о высоком интересе со стороны международного сообщества разработчиков. Базовая версия модели уже поддерживает восемь языков, включая кыргызский, а также английский, немецкий, корейский, арабский, китайский, испанский и японский», — говорится в сообщении.

Параллельно команда из КР представила Kyrgyz Whisper — open-source модель автоматического распознавания речи, дообученную на базе OpenAI Whisper. Модель была обучена на примерно двух тысячах часов кыргызской речи и позволила снизить уровень ошибки распознавания кыргызского языка с почти 100 процентов до 0,2 процента, закрыв одну из ключевых проблем глобального AI-рынка — отсутствие качественной поддержки недопредставленных языков.

Благодаря открытой архитектуре KaniTTS ее уже используют независимые разработчики по всему миру. На базе модели были созданы TTS-решения для таких языков, как вьетнамский, урду, креольский и хауса (Африка), что расширяет доступ к современным AI-технологиям для языков и сообществ, ранее остававшихся вне фокуса крупных технологических корпораций, дополнили в Парке высоких технологий.

Участие Кыргызстана в CES 2026 стало демонстрацией того, что страна не только экспортирует IT-услуги, но и создает собственные технологические продукты мирового уровня, говорится в сообщении.

CES (Consumer Electronics Show) — крупнейшая в мире выставка потребительских и промышленных технологий, ежегодно проходящая в Лас-Вегасе. В CES 2026 участвуют тысячи технологических компаний из более чем 150 стран, включая крупнейшие мировые корпорации, стартапы, инвесторов и ведущие международные СМИ. Выставка считается ключевой площадкой для презентации глобальных технологических трендов и инноваций.