За 12 лет работы Парка высоких технологий общая выручка достигла 40,4 миллиарда

С момента основания Парка высоких технологий в 2011 году общая выручка составила 40,4 миллиарда сомов. Об этом сообщил директор ПВТ Азис Абакиров на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По его данным, за 12 лет в государственный бюджет перечислен 761 миллион сомов подоходного налога и 412 миллионов сомов социальных отчислений.

По итогам трех кварталов 2025 года оборот составил 11,4 миллиарда сомов. За весь прошлый год ожидается, что оборот достигнет 16 миллиардов сомов.

«За 12 лет наша отрасль, несмотря на свою малочисленность — всего 3 тысячи человек работают, принесла полмиллиарда долларов без особых вложений. На ПВТ не потрачено ни одного тыйына республиканского бюджета. Самое главное — у нас рост на 45 процентов», — сказал Азис Абакиров.

По данным Парка высоких технологий, на сегодня здесь зарегистрировано 463 компании.