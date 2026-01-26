15:37
Общество

Азис Абакиров: IT-специалисты Кыргызстана стали брендом

Кыргызстанцы, работающие в IT, стали брендом и работают по всему миру. Об этом заявил директор Парка высоких технологий Азис Абакиров на заседании комитета Жогорку Кенеша по образованию, науке, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и молодежной политике.

В своем докладе он отметил, что в ПВТ зарегистрировано 463 компании, и около 94 процентов предоставляемых ими услуг экспортируется в более чем 70 стран мира.

«В фирмах, которые являются резидентами ПВТ, работают около 3 тысяч человек. Девяносто процентов из них кыргызстанцы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы привлекать цифровых кочевников», — отметил директор ПВТ.

При этом он добавил, что всего в КР насчитывается около 20 тысяч IT-специалистов, которые работают в разных компаниях. И заметил, что «в мире нет фирм, в которых бы ни работали кыргызстанцы».
