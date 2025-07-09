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Общество

Новый гимн: комиссия зарегистрировала 42 проекта

Комиссия по выбору нового гимна Кыргызстана продолжает свою работу в рамках первого этапа.

Как сообщили 24.kg в Министерстве культуры, информации и молодежной политики, с 16 июня по 7 июля зарегистрировано 42 проекта, поступившие от 35 граждан. Отмечается, что не соответствующие требованиям проекты были возвращены авторам.

Конкурсный проект должен состоять не более чем из 4 куплетов. В конкурсе могут участвовать поэты, авторские коллективы (музыкальные творческие коллективы, а также другие организации в составе не более 5 человек).

 

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Прием заявок в рамках первого этапа продолжится до 17 июля, межведомственная комиссия рассмотрит поступившие произведения до 25 июля и отберет 5 лучших работ.

На втором этапе будут выбраны 3 музыкальных произведения, написанных на ранее выбранные 5 текстов. Прием заявок продлится 8 сентября. До 1 октября лучшие произведения внесут на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна объявлен в феврале этого года, а в декабре 2024-го создана межведомственная комиссия. Идею об изменении гимна в прошлом году озвучил спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу. Позже это предложение поддержал и президент. С 7 февраля по 20 марта комиссия зарегистрировала 285 проектов, но по итогам рассмотрения заключила, что они не отвечают содержательным и художественным требованиям. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335690/
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