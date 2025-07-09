19:27
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Легендарная группа из нулевых Backstreet Boys выступит в Казахстане этой осенью

Фото из интернета

Американская музыкальная группа Backstreet Boys анонсировала концерт в Казахстане. Об этом сообщают казахские СМИ.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте исполнителей, группа выступит 19 сентября в Алматы на Центральном стадионе и 21 сентября в Астане на стадионе «Астана Арена».

Концерты пройдут в рамках осенней части мирового турне, приуроченного к 30-летию группы. Билеты на шоу пока не поступили в продажу, информация об их стоимости также отсутствует.

Справка 24.kg

Группа Backstreet Boys образовалась в 1993 году в Орландо, Флорида. В его состав входят Эй Джей Маклин, Хоуи Дороу, Ник Картер, Кевин Ричардсон и Брайан Литтрелл. За свою карьеру музыканты выпустили ряд успешных альбомов и завоевали мировую популярность. С момента выхода дебютного альбома с 1996 года коллектив продал около 130 миллионов пластинок. Одна из самых узнаваемых песен бэнда - I want it that way.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335658/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств в Душанбе
Сотни бишкекчан собрались на концерт группы «Пицца» под открытым небом
Около 40 процентов посетителей концерта Дженнифер Лопес в Ташкенте — иностранцы
День России отметят в Бишкеке праздничным концертом
Песни Победы прозвучат на площади Ала-Тоо: Хор Турецкого выступит в Бишкеке
В Бишкеке состоится фестиваль искусств «Японская весна»
В Бишкеке пройдут гастроли артистов Большого театра России
В России отменили праздничный концерт на Красной площади ко Дню Победы
Американская поп-звезда Дженнифер Лопес выступит с концертами в Астане
Артисты Алтайского края дадут концерты в Кыргызстане в честь 80-летия Победы
Популярные новости
Сколько денег нужно на&nbsp;одного человека в&nbsp;день, чтобы отдохнуть на&nbsp;Иссык-Куле? Сколько денег нужно на одного человека в день, чтобы отдохнуть на Иссык-Куле?
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Ночью на&nbsp;площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу&nbsp;&mdash; он&nbsp;другой Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
9 июля, среда
19:07
Кыргызстанец Эмирлан Дуйшеналиев стал чемпионом Азии по борьбе (U-20) Кыргызстанец Эмирлан Дуйшеналиев стал чемпионом Азии по...
19:01
Легендарная группа из нулевых Backstreet Boys выступит в Казахстане этой осенью
18:42
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец завоевал серебряную медаль
18:30
10 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
ГКНБ КР: Государству возвращены детские лагеря и оздоровительный комплекс