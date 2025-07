Легендарная группа из нулевых Backstreet Boys выступит в Казахстане этой осенью

Американская музыкальная группа Backstreet Boys анонсировала концерт в Казахстане. Об этом сообщают казахские СМИ.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте исполнителей, группа выступит 19 сентября в Алматы на Центральном стадионе и 21 сентября в Астане на стадионе «Астана Арена».

Концерты пройдут в рамках осенней части мирового турне, приуроченного к 30-летию группы. Билеты на шоу пока не поступили в продажу, информация об их стоимости также отсутствует.

Справка 24.kg

Группа Backstreet Boys образовалась в 1993 году в Орландо, Флорида. В его состав входят Эй Джей Маклин, Хоуи Дороу, Ник Картер, Кевин Ричардсон и Брайан Литтрелл. За свою карьеру музыканты выпустили ряд успешных альбомов и завоевали мировую популярность. С момента выхода дебютного альбома с 1996 года коллектив продал около 130 миллионов пластинок. Одна из самых узнаваемых песен бэнда - I want it that way.