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Общество

Школа в Бишкеке, где учат не только позировать

Модельные школы часто ассоциируются с подиумами, дефиле и строгими стандартами внешности. Но одна из таких школ в Бишкеке предлагает совсем другой подход — здесь учат не только красиво ходить, но и уверенно жить. О личном опыте рассказывает мама семилетней девочки, которая недавно стала ученицей этой школы.

В одном из залов модельной школы за зеркальной стеной — тишина, прерываемая только щелчками камеры и мягкими подсказками преподавателя. Девочка лет семи стоит на фоне белого фона, старается держать осанку, не отводить взгляда и... улыбается неуверенно, но искренне. Ее первый урок фотопозирования. Через несколько недель, уверяют преподаватели, она будет смотреть в объектив иначе — спокойно, уверенно, свободно.

«Я помню очень хорошо день, когда мы сюда только пришли, — рассказывает мама девочки. — Доча стеснялась не только камеры, но и самих занятий. Она из тех детей, которые избегают взгляда и говорят шепотом. Мы записались просто попробовать — без особых ожиданий. А потом что-то сдвинулось.

Прошло чуть больше месяца, и я начала замечать перемены. Она выпрямилась. Стала говорить спокойнее, улыбаться чаще. Начала по-другому вести себя даже дома — поправляла осанку у зеркала, с интересом рассказывала, как правильно «входить в кадр». Удивительно, но фотопозирование стало не столько про фото, сколько про уверенность. Спокойную, внутреннюю».

 Эта школа, несмотря на название, вовсе не про модели и подиумы.

Хотя здесь учат дефиле, визажу, актерскому мастерству, главная цель — не выпустить будущих «топ-моделей», а помочь детям и подросткам стать увереннее, научиться общению, развить пластичность, чувство стиля и умение себя подать.

Учебная программа охватывает восемь направлений — от хореографии до SMM. В младших группах, начиная с шести лет, особый акцент делают на постановке речи, основах этикета и актерском мастерстве. Для старших — имидж, видеопозирование, социальные медиа и умение презентовать себя в кадре и в жизни. Уроки проходят в форме тренингов, мастер-классов и практических заданий.

«Это, скорее, школа саморазвития, чем моделинга», — говорит куратор одной из групп. — «Некоторые приходят сюда застенчивыми, боятся выступать, не знают, как правильно встать перед камерой. Через пару месяцев мы видим уже совсем других людей: выпрямленная спина, спокойная речь, контакт с глазами, и, главное, уверенность».

из интернета
Фото из интернета. Юные модели
Учеба в школе — это не только работа над внешностью. Занятия по хореографии развивают выносливость и гибкость. Дефиле помогает лучше чувствовать свое тело, а фотопозирование — не бояться быть замеченным. Визаж и стиль — это, скорее, разговор о самопринятии и уважении к себе.

Они учатся позировать. Но за каждым «позируем!» стоит гораздо больше: развитие, дисциплина, внутренняя опора. И именно это делает школу не модельной, а жизненной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335539/
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