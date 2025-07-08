Фонд развития Хакасии хочет сотрудничать с Кыргызстаном в сфере туризма. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что республику посетила делегация КР. Ключевой вопрос, который обсудили участники встречи, туризм, в том числе приключенческий.

«Разговор вышел за рамки туризма, и неудивительно, так как Хакасию и Киргизию объединяет культурное и историческое наследие», — сказал директор Фонда развития Хакасии Александр Мяхар.

Он предложил провести совместную масштабную конференцию на более широкую аудиторию предпринимателей.

Кыргызстанцы отметили, что в Хакасии есть чему поучиться, в том числе отдельно выделили удобную логистику. К примеру, если лететь через Новосибирск, то потребуется всего три часа, а это одно из преимуществ обмена турпотоками.

Стороны решили провести совместную масштабную конференцию «Хакасия — Кыргызстан» по сотрудничеству в сфере туризма с привлечением большого количества субъектов предпринимательства, а также обменяться эффективными предложениями для обеспечения потока туристов. Будет организован информационный маршруты для заинтересованных туроператоров в Хакасии и Джалал-Абадской области КР.

Кыргызстан пригласили участвовать в третьем гастрономическом форуме юга Сибири «Баран-Талган».