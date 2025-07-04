С гордо поднятой головой. Глава Минздрава назвал свою миссию

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев намерен работать над повышением авторитета врачей. Об этом он сообщил в эфире «Ала-Тоо 24».

Чиновник заявил, что намерен идти тем же курсом, который был поставлен перед ним руководством страны после назначения на эту должность.

В его планах:

искоренение системной коррупции,

очищение системы от кадров, которые запятнали себя за последние годы,

повышение авторитета врачей,

увеличение зарплаты медработников,

оздоровление населения.

«Буду работать над тем, чтобы врачи могли ходить с гордо поднятой головой, чтобы обеспечить их физическую безопасность. Врачи очень уязвимы сейчас. На них давят все — пациенты, начальство, главврачи, журналисты, блогеры. А бедный врач за 25 тысяч сомов работает не покладая рук. Улучшение ситуации с врачами, повышение их заработной платы — должно стать моей миссией», — сказал Эркин Чечейбаев.

Напомним, ранее врачи пожаловались на низкую зарплату и отмену компенсационных выплат.

Ранее главе ведомства Эркин Чечейбаев заявил, что без повышения зарплаты медицинским работникам в течение пяти лет сектор ждет катастрофа.