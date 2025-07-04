22:17
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

С гордо поднятой головой. Глава Минздрава назвал свою миссию

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев намерен работать над повышением авторитета врачей. Об этом он сообщил в эфире «Ала-Тоо 24».

Чиновник заявил, что намерен идти тем же курсом, который был поставлен перед ним руководством страны после назначения на эту должность.

В его планах:

  • искоренение системной коррупции,
  • очищение системы от кадров, которые запятнали себя за последние годы,
  • повышение авторитета врачей,
  • увеличение зарплаты медработников,
  • оздоровление населения.

«Буду работать над тем, чтобы врачи могли ходить с гордо поднятой головой, чтобы обеспечить их физическую безопасность. Врачи очень уязвимы сейчас. На них давят все — пациенты, начальство, главврачи, журналисты, блогеры. А бедный врач за 25 тысяч сомов работает не покладая рук. Улучшение ситуации с врачами, повышение их заработной платы — должно стать моей миссией», — сказал Эркин Чечейбаев.

Напомним, ранее врачи пожаловались на низкую зарплату и отмену компенсационных выплат.

Ранее главе ведомства Эркин Чечейбаев заявил, что без повышения зарплаты медицинским работникам в течение пяти лет сектор ждет катастрофа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335257/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Врачи не боги. Министр здравоохранения о материнской смертности
Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане
Начал с себя. О борьбе с коррупцией рассказал министр здравоохранения
Студентов-контрактников хотят обязать отрабатывать в госбольницах после выпуска
Минздрав не может закрыть клиники, использующие недоказанные методы лечения
НЦОМиД поручено с июня увеличить количество трансплантаций почки
После пожара. Главе Минздрава поручено ускорить ремонт в НИИ хирургии сердца
Садыр Жапаров поручил объявить министру здравоохранения выговор
Создание медгородка. Глава Минздрава обсудил вопрос в Китае
Рисков много. К чему может привести идея Минздрава по объединению центров
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
4 июля, пятница
22:01
Назначены главы дирекций по неолимпийским и национальным видам спорта Назначены главы дирекций по неолимпийским и национальны...
21:40
Десять школьников представят Кыргызстан на форуме «Дети Содружества»
21:20
В Кыргызстане пройдет велосипедный фестиваль
21:04
С гордо поднятой головой. Глава Минздрава назвал свою миссию
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июля: в Бишкеке будет солнечно