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Общество

Больных будет больше. Глава Минздрава о расширении онкологической службы

Фото из интернета. Эркин Чечейбаев

В Кыргызстане нужно расширять онкологическую службу. Об этом в интервью Densooluk.Media сообщил глава ведомства Эркин Чечейбаев.

По его словам, сегодня в республике действует Национальный центр онкологии в Бишкеке и онкобольница в Оше на 100 коек, которая находится в приспособленном здании бывшего детского сада.

«В Оше, Джалал-Абаде нужно строить онкобольницы, потому что онкологических больных будет больше с каждым годом. Потому что продолжительность жизни растет, хоть и медленно. Люди ведут очень нездоровый образ жизни, продолжают усиленно отравлять свой организм, все меньше и меньше тратят калорий — у всех автомобили, а работа сидячая», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что если человек не умер от инфекционных заболеваний в детстве, от войны или травмы будучи взрослым, то в возрасте старше 60 лет он, скорее всего, умрет от сердечно-сосудистых болезней (инфаркта, инсульта), диабета либо онкологии.

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«Картина парадоксальная: стараемся увеличить продолжительность жизни людей, сделать их здоровее, но должны быть готовы к росту смертности от онкологии. В странах-долгожителях (Европа, Япония) так и происходит. Пока  стопроцентных методов лечения не нашли, но есть и хорошие новости — разрабатываются вакцины от онкологии», — добавил глава Минздрава.

Ежегодно примерно 6 тысяч кыргызстанцев узнают, что у них рак. В общей структуре онкологической заболеваемости лидирует рак желудка, молочной железы, легких и шейки матки. Многие обращаются за медицинской помощью на запущенных стадиях. Это приводит к высокой смертности. Больше половины тех, у кого рак выявлен впервые, умирают в течение первого года после постановки диагноза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337030/
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