Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопоказы

8-11 июля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

25 июня — 4 сентября. Выставка «Следы времени»

В центре выставки — произведения декоративно-прикладного искусства и скульптуры, хранящиеся в золотом фонде музея. Представленные работы отражают художественные традиции кыргызского народа разных эпох, отсылая зрителя к национальному стилю, эстетике и духовным ориентирам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-20 июля. Выставка «Обретение формы и души»

Творческая судьба Абдысадыра Турусбекова — это путь, который прошли многие кыргызские художники его поколения: связав свое мастерство с темой родной земли, традициями и культурой, перерабатывая ее через индивидуальное художественное мышление. Выставка «Обретение формы и души» представляет собой зрелое художественное высказывание мастера.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10 июля. Кинопремьеры

«Супермен» (фантастика). Кларк Кент, родившийся на планете Криптон, но оказавшийся на воспитании у простой семьи на Земле, пытается найти баланс между своей человеческой жизнью и криптонским наследием, делающим его Суперменом — воплощением добра и справедливости.

«Хищные твари» (ужасы). Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут ее на куски.

«Чингис-Хан» (мультфильм). История жизни Чингисхана — от юности до покорения половины мира.

«Саван» (фантастика). Уже несколько лет Карш скорбит по умершей от рака жене. Он руководит технологической компанией GraveTech, которая благодаря инновационным саванам позволяет в высоком разрешении наблюдать за разложением тел погребенных близких. Однажды на останках супруги Карш замечает странные наросты, а на его кладбище совершается нападение — разрушены несколько надгробий, в том числе его жены.

«Взвести курки» (боевик). Рэю много лет вполне удавалось быть одновременно киллером и примерным семьянином. Но как только он решил завязать с криминалом, в мафиозных кланах происходят определенные перестановки. Теперь за головой Рэя объявлена охота. Пришло время раскрыть правду жене, хотя, как оказалось, и она хранила от супруга парочку секретов.

11 июля. Кинопоказ

Состоится показ фильма «Опасная иллюзия» (2013) режиссера Фредрика Бонда. Импульсивное путешествие в Восточную Европу оборачивается смертельно влюбленной одиссеей, наполненной насилием, наркотиками и верой в невозможное.

ololoOrmonKhan, 19.00.

11 июля. Моноопера «Ожидание»

Одинокая женщина приходит на свидание раньше мужчины. Все, что у нее творится в душе за время

мучительного ожидания, рисует нам музыка Микаэля Таривердиева с подкупающей простотой

правдивостью.

Lekane Bistro Bar, 21.00.