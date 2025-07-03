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Общество

Проведен осмотр строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан

30 июня состоялся совместный выезд с целью осмотра ключевых участков строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, в мероприятии приняли участие руководство министерств транспорта КР и РУз, руководители железнодорожных администраций двух стран и «Железнодорожной компании «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», а также компаний «Чайна Рэйлвей Интернэшнл» в КР.

Делегации обоих государств провели детальный осмотр ряда стратегических объектов на маршруте строительства, включая:

• строительные площадки ключевых объектов строительства железной дороги (тоннели), входной и выходной портал Ферганского тоннеля и тоннеля «Кош-Добо»;
• рельеф перегрузочной станции «Макмал» и планируемой станции «Джалал-Абад Южный»;
• строительные участки железной дороги.

В рамках выездного мероприятия проведен комплексный осмотр хода работ, уделяя особое внимание качеству их выполнения.

Представители министерств и железнодорожных предприятий обеих стран отметили высокий уровень подготовки, профессионализм задействованных подрядных организаций и подтвердили стремление к строгому соблюдению утвержденного графика строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335029/
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