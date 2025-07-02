ИИ «воскресил» Агату Кристи. Она будет вести курс писательского мастерства

Команда стриминговой образовательной платформы в коллаборации с семьей знаменитого автора детективных произведений Агаты Кристи использовали ИИ-технологии, чтобы создать курс с ней в качестве инструктора по писательскому мастерству. Об этом сообщают BBC News и Guardian.

Стриминговая платформа онлайн-курсов BBC Maestro представляет курс «Агата Кристи: о письме»

«Впервые в мире, автор бестселлеров всех времен предлагает вам непревзойденную возможность узнать секреты ее творчества, ее собственными словами. Сегодня это стало возможным благодаря семье Агаты, экспертной команде ученых и передовых аудио- и визуальных специалистов, как будто она сама вас учит», — говорится в описании.

Этот курс разрабатывался два года командой из ста человек. Среди них были ученые и команда ведущих мировых исследователей творчества Агаты Кристи. Сценарий курса разработан, основываясь на личных записях Агаты, предоставленных ее семьей и общедоступных текстах писательницы.

Роль Агаты играет актриса Вивьен Кин, после чего используется ИИ, чтобы придать актрисе аутентичный вид и голос писательницы.

«К сожалению, существует только полторы минуты видеозаписи Агаты при жизни, а для того, чтобы натренировать ИИ-модель, чем больше записи, тем лучше», — делится генеральный директор BBC Maestro Майкл Левин.