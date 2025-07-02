Купить оборудование для производства детского питания поручил глава кабмина

Адылбек Касымалиев посетил перинатальный центр Национального центра охраны материнства и детства при Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев ознакомился с условиями лечения в учреждении, осмотрев отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родильное отделение.

«Главе кабмина рассказали о проводимой работе по скринингу новорожденных на выявление патологий, о системе выявления и лечения ретинопатии у младенцев, аудиологическом скрининге новорожденных. Перинатальный центр оснащен современным оборудованием, в учреждении созданы комфортные условия для рожениц», — говорится в сообщении.

Далее он ознакомился с состоянием отделения диетологии, которое производит лечебно-профилактические продукты для детского питания. В отделении отсутствует современное техническое оборудование, что не позволяет организовать полноценное производство питания для детей.

Адылбек Касымалиев поручил профильным государственным органам проработать вопросы приобретения соответствующего оборудования и наладить производство функциональных продуктов повышенной биологической ценности в отделении диетологии, обеспечив доставку продукции в регионы страны.

Кроме того, он ознакомился с состоянием Централизованного отделения экстренной медицинской помощи Национального госпиталя.

По итогам посещения профильным государственным органам дан ряд поручений.