18:07
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Общество

Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказали медики

Чтобы орозо проходил легко и с пользой для здоровья, важно подготовить организм.

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья дали советы по подготовке к посту:

  • сократить потребление кофе и чая, чтобы избежать головных болей в первые дни поста;
  • уменьшить потребление сахара, соли и жирной пищи — это поможет организму легче адаптироваться;
  • увеличить потребление воды — пить не менее 1,5 литра желательно теплой воды в день, чтобы предотвратить обезвоживание. Можно рассчитать норму потребления воды: на 1 килограмм веса приходится 30-35 миллилитров жидкости;
  • добавлять в рацион сложные углеводы — каши, цельнозерновой хлеб, бобовые, чтобы дольше сохранять энергию;
  • регулировать режим сна, чтобы организм не испытывал стресса от изменения распорядка дня.

В 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 19 февраля. Первый день поста приходится на эту дату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362524/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
Бүгүн айрым араб өлкөлөрүндө Рамазан айы башталат. Тизме
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков
Совет по фетвам тюркских государств обсуждает дату начала Рамазана и Орозо айта
Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Осужденным Кыргызстана увеличат суточную норму мяса на десять граммов
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
Доход в&nbsp;недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки Доход в недвижимости: финансовая структура важнее процентной ставки
&laquo;Айыл Банк&raquo; запустил исламскую платежную карту &laquo;Элкарт&raquo; «Айыл Банк» запустил исламскую платежную карту «Элкарт»
&laquo;Ночь без границ&raquo;: MEGA открывает бесплатный доступ в&nbsp;ночное время «Ночь без границ»: MEGA открывает бесплатный доступ в ночное время
18 февраля, среда
17:59
Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказали медики Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказа...
17:47
В Бишкеке задержали известного нефролога, трансплантолога Насиру Бейшебаеву
17:43
Министр юстиции Аяз Баетов раскритиковал темпы дебюрократизации госаппарата
17:42
Ситуация в Украине. Переговоры в Женеве завершились: что сказали главы делегаций
17:33
Ветераны баткенских событий требуют определить их статус и обеспечить соцзащиту