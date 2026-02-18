Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказали медики

Чтобы орозо проходил легко и с пользой для здоровья, важно подготовить организм.

Специалисты Республиканского центра укрепления здоровья дали советы по подготовке к посту:

сократить потребление кофе и чая, чтобы избежать головных болей в первые дни поста;

уменьшить потребление сахара, соли и жирной пищи — это поможет организму легче адаптироваться;

увеличить потребление воды — пить не менее 1,5 литра желательно теплой воды в день, чтобы предотвратить обезвоживание. Можно рассчитать норму потребления воды: на 1 килограмм веса приходится 30-35 миллилитров жидкости;

добавлять в рацион сложные углеводы — каши, цельнозерновой хлеб, бобовые, чтобы дольше сохранять энергию;

регулировать режим сна, чтобы организм не испытывал стресса от изменения распорядка дня.

В 2026 году месяц Рамазан (Орозо айы) начнется 19 февраля. Первый день поста приходится на эту дату.