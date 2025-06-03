Новое положение о питании в колледжах и профлицеях КР утвердил кабмин

Кабинет министров утвердил положение об организации питания в учреждениях начального профессионального образования. Документ подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Как отмечается в пояснительной части, цель постановления — создание оптимальных условий для разнообразного, полноценного и безопасного питания учащихся, обеспечение санитарных и гигиенических норм в образовательных организациях.
Министерству просвящения поручено:
- организовать систематическое повышение квалификации сотрудников, ответственных за питание учащихся;
- принять дополнительные меры, вытекающие из положений нового документа.
Документ предусматривает ежегодный мониторинг эффективности реализуемых мероприятий и ответственность за нарушение установленных требований.
Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.