Новое положение о питании в колледжах и профлицеях КР утвердил кабмин

Кабинет министров утвердил положение об организации питания в учреждениях начального профессионального образования. Документ подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Как отмечается в пояснительной части, цель постановления — создание оптимальных условий для разнообразного, полноценного и безопасного питания учащихся, обеспечение санитарных и гигиенических норм в образовательных организациях.

Министерству просвящения поручено:

организовать систематическое повышение квалификации сотрудников, ответственных за питание учащихся;

принять дополнительные меры, вытекающие из положений нового документа.

Документ предусматривает ежегодный мониторинг эффективности реализуемых мероприятий и ответственность за нарушение установленных требований.

Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.