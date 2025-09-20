В Кыргызстане необходимо менять рацион питания: слишком много вредной пищи

«Нам необходимо менять рацион питания, потому что мы потребляем слишком много вредной пищи», — сообщила в эфире «Биринчи радио» специалист отдела реализации решений по продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мээрим Есенкулова.

Она также отметила, что среди детей тоже растет потребление вредной пищи, и это тревожный звонок.

«Ведь в целом наш рацион тяжелый. Мы едим много мяса, хлеба, лапши, а должны включать побольше овощей и фруктов, особенно сезонных», — сказала эксперт.

По ее данным, Министерство просвещения уже работает над улучшением качества горячего питания в школах, а Министерство здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ реализует проекты по улучшению здоровья детей и женщин детородного возраста.

Мээрим Есенкулова добавила, что продовольственная безопасность — это не только обеспеченность населения продуктами питания, но и достаточное количество здоровой пищи.