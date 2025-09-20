11:03
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане необходимо менять рацион питания: слишком много вредной пищи

«Нам необходимо менять рацион питания, потому что мы потребляем слишком много вредной пищи», — сообщила в эфире «Биринчи радио» специалист отдела реализации решений по продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мээрим Есенкулова.

Она также отметила, что среди детей тоже растет потребление вредной пищи, и это тревожный звонок.

«Ведь в целом наш рацион тяжелый. Мы едим много мяса, хлеба, лапши, а должны включать побольше овощей и фруктов, особенно сезонных», — сказала эксперт.

По ее данным, Министерство просвещения уже работает над улучшением качества горячего питания в школах, а Министерство здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ и ВОЗ реализует проекты по улучшению здоровья детей и женщин детородного возраста.

Мээрим Есенкулова добавила, что продовольственная безопасность — это не только обеспеченность населения продуктами питания, но и достаточное количество здоровой пищи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344198/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением — ЮНИСЕФ
В КР для осужденных сократят нормы хлеба и трансжиров, но увеличат полезные
Купить оборудование для производства детского питания поручил глава кабмина
Новое положение о питании в колледжах и профлицеях КР утвердил кабмин
На питание бездомных в день из бюджета Бишкека выделяют 70 сомов
Посол Кыргызстана во Франции ответил на критику по поводу питания спортсменов
Глава НОК Кыргызстана рассказал об условиях в олимпийской деревне и питании
Решение президента. Государство не будет финансировать питание в детских садах
Весенний авитаминоз. Как с ним справиться
В два раза повышены нормы питания учащимся 1-4-х классов школ Кыргызстана
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Учителей нет, знаний нет: в&nbsp;школах Кыргызстана кадровый провал Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 сентября
10:40
В Кыргызстане необходимо менять рацион питания: слишком много вредной пищи
10:30
В Бишкеке в больницу доставили избитую женщину, милиция задержала ее супруга
10:22
Рост цен и тарифов отмечен в большинстве стран ЕАЭС, включая Кыргызстан
10:11
АБР готов поддерживать проекты в сфере туризма и энергетики Кыргызстана