Мэрия Бишкека напомнила родителям о порядке оплаты питания в детсадах

Мэрия Бишкека информирует о порядке оплаты питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях города.

По данным пресс-службы муниципалитета, каждому ребенку присваивается индивидуальный лицевой счет и районными управлениями образования, согласно табелю посещаемости, ежемесячно формируются счета на оплату для каждого ребенка.

«Реквизиты лицевого счета и суммы оплаты предоставляются родителям (законным представителям) администрацией детского сада. Оплату питания необходимо производить исключительно на индивидуальный лицевой счет ребенка — через банковские учреждения, почтовые отделения либо посредством электронных платежных систем. Обращаем внимание, что перевод на личные счета сотрудников детсадов, а также перечисление сумм, превышающих установленный размер оплаты питания, не допускаются. Передача наличных также запрещена», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов, связанных с начислением или оплатой, в мэрии просят незамедлительно обращаться в районные управления образования.