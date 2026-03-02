09:21
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

Мэрия Бишкека напомнила родителям о порядке оплаты питания в детсадах

Мэрия Бишкека информирует о порядке оплаты питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях города.

По данным пресс-службы муниципалитета, каждому ребенку присваивается индивидуальный лицевой счет и районными управлениями образования, согласно табелю посещаемости, ежемесячно формируются счета на оплату для каждого ребенка.

«Реквизиты лицевого счета и суммы оплаты предоставляются родителям (законным представителям) администрацией детского сада. Оплату питания необходимо производить исключительно на индивидуальный лицевой счет ребенка — через банковские учреждения, почтовые отделения либо посредством электронных платежных систем. Обращаем внимание, что перевод на личные счета сотрудников детсадов, а также перечисление сумм, превышающих установленный размер оплаты питания, не допускаются. Передача наличных также запрещена», — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов, связанных с начислением или оплатой, в мэрии просят незамедлительно обращаться в районные управления образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364228/
просмотров: 937
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат призвала обеспечить питанием подследственных в ИВС
Каких продуктов избегать во время поста орозо, рассказали медики
На КПП «Ак-Жол» милиция организовала горячее питание для дальнобойщиков
Осужденным Кыргызстана увеличат суточную норму мяса на десять граммов
В Кыргызстане необходимо менять рацион питания: слишком много вредной пищи
Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением — ЮНИСЕФ
В КР для осужденных сократят нормы хлеба и трансжиров, но увеличат полезные
Купить оборудование для производства детского питания поручил глава кабмина
Новое положение о питании в колледжах и профлицеях КР утвердил кабмин
На питание бездомных в день из бюджета Бишкека выделяют 70 сомов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник Когда будут сняты ограничения на потребление электричес...
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху
08:49
На две недели раньше обычного. В Кыргызстане начались весенние полевые работы
08:41
Кредитное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК ратифицировала КР