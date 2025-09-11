21:33
Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением — ЮНИСЕФ

Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением. Продвижение ультраобработанных пищевых продуктов носит массовый характер. Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

По данным организации, доклад о детском питании за 2025 год основан на сведениях из более чем 190 стран и включает в себя обследования домохозяйств, смоделированные оценки, прогнозы и опросы.

Он показывает, что распространенность недостаточного веса среди детей от 5 до 19 лет снизилась с 2000-го с почти 13 до 9,2 процента, в то время как уровень ожирения увеличился с 3 до 9,4 процента.

В настоящее время ожирение превышает недостаточный вес во всех регионах мира, за исключением государств Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

В фонде подчеркивают: когда говорят о неполноценном питании, речь идет не только о детях с недостаточным весом. Ожирение является растущей проблемой, которая может повлиять на здоровье и развитие детей. Ультраобработанная пища все чаще заменяет фрукты, овощи и белки.

Питание играет решающую роль в росте, когнитивном развитии и психическом здоровье детей.

«В то время как истощение и задержка роста остаются серьезной проблемой среди детей до пяти лет в большинстве стран с низким и средним уровнем дохода, распространенность избыточного веса и ожирения растет среди детей школьного возраста и подростков. Согласно последним данным, один из пяти детей и подростков от 5 до 19 лет во всем мире, или 391 миллион, имеет избыточный вес, причем большая часть из них в настоящее время классифицируется как живущая с ожирением», — говорится в сообщении.

Дети считаются с избыточным весом, когда они значительно тяжелее того, что является здоровым для их возраста, пола и роста. Ожирение является тяжелой формой избыточного веса и приводит к более высокому риску развития резистентности к инсулину и высокого кровяного давления, а также к опасным для жизни заболеваниям в более позднем возрасте, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

В докладе содержится предупреждение о том, что ультраобработанные продукты и продукты быстрого приготовления с высоким содержанием сахара, рафинированного крахмала, соли, вредных жиров и добавок формируют рацион питания детей из-за нездоровой пищевой среды, а не личного выбора. Эти продукты доминируют в магазинах и школах.

Без мер по предотвращению избыточного веса и ожирения у детей страны могут столкнуться с долговременными последствиями для здоровья и экономики.

К 2035-му глобальное экономическое воздействие избыточного веса и ожирения, как ожидается, превысит $4 триллиона ежегодно.

Чтобы преобразовать продовольственную среду, ЮНИСЕФ призывает правительства, гражданское общество и партнеров запретить предоставление или продажу ультраобработанной и нездоровой пищи в школах, а также запретить маркетинг и спонсорство продуктов питания в учебных заведениях.
Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением — ЮНИСЕФ
