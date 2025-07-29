В КР для осужденных сократят нормы хлеба и трансжиров, но увеличат полезные

Государственная служба исполнения наказаний пересмотрит нормы суточного довольствия осужденных и отбывающих наказание в колониях. Соответствующий проект документа вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве отметили, что обновленный рацион для спецконтингента составлялся с консультацией кандидата медицинских наук, доцента кафедры гигиенических дисциплин КГМА.

Проектом предусматривается сокращение потребления хлеба, муки, крахмала, рыбы и трансжиров (маргарин, растительный жир, кулинарный жир, частично гидрогенизированный растительный жир, частично гидрогенизированные жирные кислоты, фритюрный жир, комбинированный жир, гидрогенизированное масло). Решение принято согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Это позволит снизить риски заболеваний, таких как диабет, болезни сердца, инсульт и рак.

«Также проектом предусмотрено дополнительное увеличение ежедневного потребления макарон, яиц, молока, масла сливочного и птицы, что в дальнейшем позволит снизить риски развития инфекционных заболеваний и поможет обеспечить ежедневное поступление клетчатки», — говорится в справке-обосновании. При этом не перечислены продукты, содержащие клетчатку.

Документом «предлагается уменьшение потребления хлеба, муки, крахмала, рыбы и животного жира, что улучшит качество суточного довольствия осужденных к лишению свободы, а также лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», — пояснили разработчики.