С 26 июля кыргызстанцы смогут летать в Кашгар прямым рейсом из Бишкека

Авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» открывает регулярные рейсы Бишкек — Кашгар с 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

График полетов:

•⁠ ⁠Бишкек — Кашгар, рейс KA-8887, вылет 07.00, прибытие 10.30;

•⁠ ⁠Кашгар — Бишкек, рейс KA-8888, вылет 11.30, прибытие 11.05.

Рейсы выполняются еженедельно по субботам. Есть возможность предварительного выбора и оплаты мест. Билеты доступны на сайте.

Преимущества маршрута:

•⁠ ⁠прямое сообщение с юго-западным регионом Китая;

•⁠ ⁠первый постоянный рейс кыргызской авиакомпании в КНР;

•⁠ ⁠удобство для предпринимателей рынков «Дордой» и «Мадина»;

•⁠ ⁠поддержка кыргызской, уйгурской и китайской диаспоры.

Стратегическое значение:

•⁠ ⁠связь с логистикой и железнодорожной сетью Синьцзяна;

•⁠ ⁠укрепление инициатив «Великого Шелкового пути»;

•⁠ ⁠возможность пассажирских и грузовых перевозок.

По словам гендиректора компании Тимура Аралбаева, маршрут откроет новые возможности и станет важным шагом в развитии региональной авиации.