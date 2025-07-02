С 26 июля кыргызстанцы смогут летать в Кашгар прямым рейсом из Бишкека

Авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» открывает регулярные рейсы Бишкек — Кашгар с 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
График полетов:
• Бишкек — Кашгар, рейс KA-8887, вылет 07.00, прибытие 10.30;
• Кашгар — Бишкек, рейс KA-8888, вылет 11.30, прибытие 11.05.
Рейсы выполняются еженедельно по субботам. Есть возможность предварительного выбора и оплаты мест. Билеты доступны на сайте.
• прямое сообщение с юго-западным регионом Китая;
• первый постоянный рейс кыргызской авиакомпании в КНР;
• удобство для предпринимателей рынков «Дордой» и «Мадина»;
• поддержка кыргызской, уйгурской и китайской диаспоры.
Стратегическое значение:
• связь с логистикой и железнодорожной сетью Синьцзяна;
• укрепление инициатив «Великого Шелкового пути»;
• возможность пассажирских и грузовых перевозок.
По словам гендиректора компании Тимура Аралбаева, маршрут откроет новые возможности и станет важным шагом в развитии региональной авиации.