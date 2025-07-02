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Общество

С 26 июля кыргызстанцы смогут летать в Кашгар прямым рейсом из Бишкека

Авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» открывает регулярные рейсы Бишкек — Кашгар с 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

График полетов:

•⁠ ⁠Бишкек — Кашгар, рейс KA-8887, вылет 07.00, прибытие 10.30;

•⁠ ⁠Кашгар — Бишкек, рейс KA-8888, вылет 11.30, прибытие 11.05.

Рейсы выполняются еженедельно по субботам. Есть возможность предварительного выбора и оплаты мест. Билеты доступны на сайте.

Преимущества маршрута:

•⁠ ⁠прямое сообщение с юго-западным регионом Китая;
•⁠ ⁠первый постоянный рейс кыргызской авиакомпании в КНР;
•⁠ ⁠удобство для предпринимателей рынков «Дордой» и «Мадина»;
•⁠ ⁠поддержка кыргызской, уйгурской и китайской диаспоры.

Стратегическое значение:

•⁠ ⁠связь с логистикой и железнодорожной сетью Синьцзяна;
•⁠ ⁠укрепление инициатив «Великого Шелкового пути»;
•⁠ ⁠возможность пассажирских и грузовых перевозок.

По словам гендиректора компании Тимура Аралбаева, маршрут откроет новые возможности и станет важным шагом в развитии региональной авиации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334969/
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