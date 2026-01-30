Из Оша в Кашгар. Кыргызстан и Китай готовят запуск нового авиарейса

Новый международный авиарейс Ош — Кашгар планируют запустить в апреле этого года, что позволит расширить авиасообщение между КР и КНР и упростить поездки для пассажиров и бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Прошла рабочая встреча с представителями китайской авиастроительной корпорации COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), в ходе которой обсуждены перспективы развития двустороннего авиационного сотрудничества.

Ключевой темой переговоров стало открытие нового международного авиамаршрута Ош — Кашгар, запуск которого планируется в апреле 2026-го.

Новый рейс направлен на расширение транспортной доступности между Кыргызстаном и Китаем, а также на развитие торгово-экономических, туристических и гуманитарных связей между двумя странами.

В рамках встречи отмечено, что COMAC является акционером авиакомпании Chengdu Airlines, которая активно использует воздушные суда собственного производства. Предполагается, что полеты по маршруту Ош — Кашгар будут выполняться на самолетах COMAC C909.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рассматривает данный проект как важный шаг в развитии международной маршрутной сети и укреплении партнерских отношений с ведущими авиационными компаниями КНР.

Компания продолжает системную работу по расширению географии полетов и повышению качества авиационного сообщения для граждан и бизнеса КР.