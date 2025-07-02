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Общество

В Ошской области строят новую школу на 275 мест

В селе Жыпалды Узгенского района Ошской области идет строительство новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 275 мест. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

В новом учебном заведении предусмотрены не только классы, но и специализированные помещения, такие как лаборатория, библиотека, актовый зал, медицинский кабинет и кабинеты труда. Строительство началось в 2022-м и на сегодня выполнено 52 процента всей работы. Завершить проект планируют к концу года.

Минстроя
Фото Минстроя. Школа в Ошской области

Здание школы, рассчитанное на 220 учеников, использовалось еще с 1972-го, но сейчас в нем обучается более 600 ребят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334913/
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