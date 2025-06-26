18:38
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Замглавы МИД встретился в Москве с представителями кыргызской диаспоры

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева с представителями кыргызской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие прошло в рамках рабочего визита чиновника в Россию.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Кылычбек Боконтаев, генконсулы Кыргызстана в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге.

Алмаз Имангазиев проинформировал соотечественников об общественно-политических и социально-экономических достижениях страны, проводимых реформах, направленных на обеспечение стабильности и устойчивого роста. Он также подчеркнул меры, принимаемые МИД для защиты прав и интересов граждан, находящихся в Российской Федерации.

Особое внимание уделено изменениям в российском миграционном законодательстве. Замминистра подробно рассказал о возможности урегулирования правового статуса иностранцев до 10 сентября 2025 года, эксперименте по апробации новых правил въезда, а также обязательному тестированию на знание русского языка при поступлении в школы.

Алмаз Имангазиев призвал кыргызстанцев в России активно участвовать в информационно-разъяснительной работе и помогать соотечественникам в вопросах легализации статуса пребывания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334320/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
При МИД создадут учреждение «Е Дипломат», в котором будут работать 40 человек
МИД Кыргызстана окажет помощь трем нигерийцам, у которых изъяли паспорта
МИД КР призывает нелегалов в США воспользоваться программой самодепортации
В Анталье состоялось открытие парка «Манас», посвященного кыргызской культуре
МИД вновь призывает граждан воздержаться от поездок в Индию и Пакистан
МИД призывает нелегальных мигрантов успеть легализовать документы до сентября
В Турции учителю из КР организуют телефонный разговор из тюрьмы с родными
В Алматы проходит встреча глав МИД в формате «Центральная Азия — Китай»
МИД подтверждает задержание в Турции учителя из Кыргызстана
Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече глав МИД ЦА и стран Залива
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
В&nbsp;Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и&nbsp;когда должен их&nbsp;заменить В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Optima24 стало еще удобнее и&nbsp;безопаснее: обновление, созданное с&nbsp;заботой о&nbsp;вас Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
MBANK предупреждает о&nbsp;недостоверной информации MBANK предупреждает о недостоверной информации
&laquo;Элдик Банк&raquo; увеличивает уставной капитал на&nbsp;60&nbsp;миллиардов сомов «Элдик Банк» увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов
26 июня, четверг
18:37
Более 67 процентов участников ОРТ преодолели порог в 110 баллов Более 67 процентов участников ОРТ преодолели порог в 11...
18:30
27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
Арнур Нурсаидов и Довудбек Бакхадиров — чемпионы Азии по вольной борьбе (U-17)
18:26
Пожар на Сулайман-Тоо потушен. Огонь охватил 15 гектаров
18:23
В Токмаке госслужащих массово направили на восстановление скандального парка