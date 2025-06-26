Замглавы МИД встретился в Москве с представителями кыргызской диаспоры

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Алмаза Имангазиева с представителями кыргызской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие прошло в рамках рабочего визита чиновника в Россию.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Кылычбек Боконтаев, генконсулы Кыргызстана в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге.

Алмаз Имангазиев проинформировал соотечественников об общественно-политических и социально-экономических достижениях страны, проводимых реформах, направленных на обеспечение стабильности и устойчивого роста. Он также подчеркнул меры, принимаемые МИД для защиты прав и интересов граждан, находящихся в Российской Федерации.

Особое внимание уделено изменениям в российском миграционном законодательстве. Замминистра подробно рассказал о возможности урегулирования правового статуса иностранцев до 10 сентября 2025 года, эксперименте по апробации новых правил въезда, а также обязательному тестированию на знание русского языка при поступлении в школы.

Алмаз Имангазиев призвал кыргызстанцев в России активно участвовать в информационно-разъяснительной работе и помогать соотечественникам в вопросах легализации статуса пребывания.