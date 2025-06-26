Стала известна причина массового отравления в Бишкеке

Источником массового отравления в Бишкеке мог стать мясной фарш, используемый для приготовления шаурмы. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, анализы показали наличие в мясе кишечной палочки и стафилококка.

Напомним, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу за медицинской помощью обращался 21 пострадавший, в том числе шестеро детей. Их состояние было средней тяжести. Они употребляли в пищу шаурму в точке фастфуда «Даамдуу» на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова.

«Все пострадавшие уже выписаны. Точка общепита еще закрыта. Мы планируем провести повторную проверку на предмет выполнения наших предписаний по устранению нарушений», — сказал Махамат Мурзашев.