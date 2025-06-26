17:04
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Стала известна причина массового отравления в Бишкеке

Источником массового отравления в Бишкеке мог стать мясной фарш, используемый для приготовления шаурмы. Об этом 24.kg сообщил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, анализы показали наличие в мясе кишечной палочки и стафилококка.

Напомним, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу за медицинской помощью обращался 21 пострадавший, в том числе шестеро детей. Их состояние было средней тяжести. Они употребляли в пищу шаурму в точке фастфуда «Даамдуу» на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова.

«Все пострадавшие уже выписаны. Точка общепита еще закрыта. Мы планируем провести повторную проверку на предмет выполнения наших предписаний по устранению нарушений», — сказал Махамат Мурзашев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334299/
просмотров: 1093
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление в Бишкеке. Один пострадавший оказался в реанимации
Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших увеличилось до 20
В Бишкеке массовое отравление — пострадали 12 человек
В Таласе снова массовое отравление — после употребления шаурмы
В Казахстане произошло массовое отравление школьников
Массовое отравление в Бишкеке. Число пострадавших выросло до 68 человек
На кыз узатуу в ресторане Бишкека отравились 39 человек
Массовое отравление на ифтаре произошло в Сузаке
Массовое отравление произошло в точке фастфуда «Вок лагман» в Бишкеке
Массовое отравление в Бишкеке. Закрыты 22 точки быстрого питания
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
В&nbsp;Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и&nbsp;когда должен их&nbsp;заменить В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
MBANK предупреждает о&nbsp;недостоверной информации MBANK предупреждает о недостоверной информации
&laquo;Элдик Банк&raquo; увеличивает уставной капитал на&nbsp;60&nbsp;миллиардов сомов «Элдик Банк» увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
26 июня, четверг
17:02
ВВП Кыргызстана движется к отметке 10,5 процента — Эдиль Байсалов ВВП Кыргызстана движется к отметке 10,5 процента — Эдил...
16:57
Скончалась ветеран отечественного здравоохранения Шайырбубу Дуйшеналиева
16:33
Сезон кишечных инфекций. Не заниматься самолечением призывает врач
16:25
В Северном Казахстане прогремел взрыв, пострадали работники и спасатели
16:12
Знаки о запрете купания на Комсомольском озере установили временно