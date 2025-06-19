В Бишкеке произошло массовое отравление — пострадали 12 человек, из них шестеро госпитализированы в инфекционную больницу. Информацию об этом 24.kg подтвердил заведующий отделом гигиены питания ЦГСЭН столицы Махамат Мурзашев.

По его словам, большинство пострадавших — студенты от 19 до 21 года. Все они употребляли в пищу шаурму в точке фаст-фуда «Даамдуу» на пересечении улиц Байтика Баатыра и Суеркулова. Их состояние средней тяжести.

Объект оштрафован на 41 тысячу сомов и временно закрыт. В настоящее время выясняются точные причины отравления.

«Все ингридиенты сданы в лабораторию для исследования. Сотрудники прошли также медобследование, результаты станут известны позже», — сказал Махамат Мурзашев.

Это третий случай отравления шаурмой в КР за последний месяц, два других зарегистрированы в Таласе.