Сценарий «чистого воздуха» до 2040 года для Бишкека представлен в докладе ВБ

Сценарий «чистого воздуха» до 2040 года, в том числе для Бишкека, представлен в сводном докладе Всемирного банка «Управление качеством воздуха в Центральной Азии (ЦА)».

Согласно отчету, в 2020 году около трети совокупной взвешенной по численности населения концентрации мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5) приходилось на долю сжигания твердого топлива в жилом секторе. Источником половины этого объема была индивидуальная жилая застройка в пригородах Бишкека, а вторая половина поступала в воздушное пространство города из близлежащих районов.

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Такой большой вклад бытовых источников имел место, невзирая на высокую долю (около 46 процентов) домохозяйств, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.

Вторым по величине источником загрязнения является автомобильный транспорт, на долю которого приходится около 26 процентов совокупной концентрации PM2,5.

Что касается 2040 года, то предполагается, что численность населения Бишкекской городской агломерации вырастет примерно с 1 миллиона человек в 2020 году до 3,3 миллиона человек в 2040-м, то есть более чем на 50 процентов. При ежегодном увеличении дохода на душу населения на 2,9 процента ВВП города вырастет на 173 процента.

Спрос на тепловую энергию со стороны домохозяйств повысится на 54 процента, при этом в базовом сценарии предполагается равное относительное увеличение спроса на все виды топлива для отопления.

В случае непринятия дальнейших мер по управлению качеством воздуха такой социально-экономический рост в сочетании со структурными изменениями приведет к увеличению первичных выбросов PM2,5 в Бишкеке на 30 процентов в период с 2020-го по 2040-й, диоксида серы — примерно на 10 процентов, а выбросов оксидов азота — на 60 процентов.

«Учитывая вероятные изменения выбросов в других районах воздушного бассейна Бишкека, эти тенденции выбросов веществ-прекурсоров в городе приведут к тому, что концентрация PM2,5 в воздухе города возрастет примерно с 33 микрограммов на кубический метр в 2020-м до 38 микрограммов на кубический метр в 2030-м и превысит 45 микрограммов на кубический метр в 2040-м.

Это значительно выше промежуточного целевого показателя ВОЗ, равного 35 микрограммам на кубический метр. Наибольший рост ожидается за счет автотранспорта (в частности от легковых автомобилей), на долю которых в 2040-м будет приходиться 36 процентов совокупной концентрации. Лишь немногим меньшая доля (32 процента от общего объема) связана с отоплением жилья твердым топливом», — говорится в докладе.

Однако, по словам авторов отчета, существует целый ряд проверенных мер, которые могут привести концентрацию PM2,5 в Бишкеке в соответствие с международными стандартами качества воздуха.

В частности, предусматривается ограничение выбросов от городского автотранспорта, регулирование отопления жилых домов твердым топливом и совершенствование методов обращения с отходами в городе.

Кроме того, снизить концентрацию PM2,5 поможет сокращение выбросов в окрестностях — при отоплении жилых домов, при выработке электроэнергии и от автомобильного транспорта, а также от промышленности.

Ключевые экономически эффективные меры сценария «чистый воздух к 2040 году» в Бишкеке предусматривают:

электротранспорт (автобусы, легковые автомобили, двухколесные транспортные средства), стандарты выбросов Евро-6 для новых легковых и большегрузных машин, эффективные программы технического осмотра и техобслуживания;

полное подключение жилых домов к сетевым системам отопления (централизованное теплоснабжение, котельные, предназначенные только для теплоснабжения), замена оставшихся печей и котлов на твердом топливе более экологически чистыми способами отопления;

сероочистку дымовых газов для крупных угольных котлов на электростанциях и объектах промышленности;

сбор и сортировку отходов, компостирование, переработку остаточных коммунальных отходов;

запрет открытого сжигания сельскохозяйственных отходов;

использование в животноводстве кормов с низким содержанием азота и эффективное использование навоза на крупных промышленных фермах.

Меры, предусмотренные сценарием «чистый воздух», также приведут к сокращению на 55 процентов (по сравнению с 2020-м) выбросов черной сажи — мощного короткоживущего загрязнителя, оказывающего воздействие на изменение климата.