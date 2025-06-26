Среднегодовые концентрации мелкодисперсных твердых частиц (PM2,5) в городских районах Душанбе, Бишкека, Ташкента, Самарканда, Алматы и Астаны явно превышают норматив Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в сводном докладе Всемирного банка «Управление качеством воздуха в Центральной Азии (ЦА)».

Авторы отчета отмечают, что, несмотря на существенные различия между городами, обусловленные местными условиями, существуют некоторые общие черты.

К примеру, во многих городах ЦА вклад почвенной и пустынной пыли в концентрацию PM2,5 гораздо выше, чем в большинстве других регионов мира.

Фото из доклада Всемирного банка «Управление качеством воздуха в ЦА»

Авторы доклада пришли к выводу, что воздействие PM2,5 вызвано выбросами из различных источников в разных секторах экономики.

Фото из доклада Всемирного банка «Управление качеством воздуха в ЦА»

Что касается антропогенных источников, то во всех городах наибольший вклад вносит сжигание твердого топлива для отопления в жилом секторе — в небольшой части домохозяйств в пригородах и сельских домохозяйствах в близлежащих регионах. Выбросы PM2,5 из расчета на одно домохозяйство при использовании угольных и дровяных печей в 4–5 тысяч раз выше, чем от отопления природным газом.

В отчете отмечается, что концентрация PM2,5 из передвижных источников составляет от 2 до 5,5 микрограмма на кубический метр, что соответствует примерно 10 процентам общего воздействия в каждом городе.

Однако первичные выбросы PM2,5 от городского транспорта составляют лишь около половины этой доли, в то время как остальная часть воздействия из передвижных источников частично приходится на вторичные PM2,5.

Для реального сокращения концентрации вторичных PM2,5 необходимо решать проблемы выбросов диоксида серы (в основном от сжигания угля) и оксидов азота (преимущественно из передвижных источников).