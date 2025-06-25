Юрист: Ликвидация НЦПП может ослабить контроль в закрытых учреждениях

В Жогорку Кенеше сегодня рассмотрят важный законопроект, который может повлиять на всю систему правосудия в Кыргызстане. Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист Таттыбубу Эргешбаева.

По ее данным, проект закона касается расширения полномочий института омбудсмена и одновременно содержит норму, предусматривающую прекращение действия закона о Национальном центре по предупреждению пыток (НЦПП).

«Это вызывает серьезную озабоченность с точки зрения соблюдения международных обязательств страны. Омбудсмен в мировой практике — это институт, который помогает наладить диалог между гражданами и государством. Его задача — защищать права человека, рассматривать жалобы, участвовать в общественном и международном диалоге, отслеживать выполнение законов. В зависимости от задач, определенных государством, омбудсмен может работать в социальной, экономической, международной и других сферах.

НЦПП же создан как отдельный орган с конкретной функцией — предотвращать пытки. Его работа заключается в регулярных проверках мест лишения и ограничения свободы, чтобы не допустить жестокого обращения. Это один из немногих органов, который имеет законное право заходить в закрытые учреждения — СИЗО, колонии, психоневрологические интернаты — и действовать независимо», — пишет юрист.

С момента создания в 2012 году НЦПП провел более 14 тысяч посещений, обработал свыше 2 тысяч обращений, выпустил десятки докладов и дал сотни рекомендаций.

«Эти рекомендации стали основой для изменений в законодательстве и практике, что помогло снизить уровень пыток и улучшить условия содержания. По закону НЦПП — это самостоятельный государственный орган с собственными бюджетом, печатью, штатом и правом действовать без вмешательства других органов. Это полностью соответствует международным стандартам, особенно Факультативному протоколу к Конвенции против пыток, который требует, чтобы такой орган был независимым и имел достаточно ресурсов.

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Омбудсмен и НЦПП выполняют разные задачи. Один занимается общими вопросами прав человека, другой — предотвращением пыток. Эти функции не повторяют друг друга, а, наоборот, дополняют. Их объединение может привести к ослаблению контроля в закрытых учреждениях и нарушению международных договоров, которые Кыргызстан обязался выполнять», — добавила Таттыбубу Эргешбаева.

Она призвала депутатов еще раз обдумать свое решение по данному вопросу.

Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша накануне поддержал законопроект, которым ликвидируют Наццентр по предупреждению пыток с передачей его функций институту омбудсмена.