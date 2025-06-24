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Общество

Не все кыргызстанцы осведомлены о защите персональных данных — госагентство

Есть большая проблема с осведомленностью граждан о защите персональных данных. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель директора Государственного агентства по защите персональных данных Жибек Абдуллаева.

По ее словам, особенно в отдаленных регионах жители не знают, почему нельзя передавать персональные данные всем подряд, переходить по сомнительным ссылкам, сканировать сомнительные QR-коды и так далее.

«Об этом знают в городах республиканского значения. В отдаленных регионах, а также наши дети, бабушки и дедушки, к сожалению, этого не знают. Поэтому в первую очередь мы занимаемся повышением осведомленности», — сказала Жибек Абдуллаева.

Персональные данные — информация, которая может так или иначе идентифицировать конкретного человека.

Различают следующие категории персональных данных:

  • общие (Ф.И.О., ИНН, место жительства, место рождения, семейное положение и так далее);
  • специальные (раса, религиозные убеждения и другое);
  • биометрические (сетчатка глаза, отпечатки пальцев, походка).

«Нужно также развеять мнение народа о том, что Госагентство по защите персональных данных владеет всеми персональными данными наших граждан. Это совершенно не так. Мы имеем доступ только к персональным данным своих сотрудников. У нас нет доступа к данным других госорганов, юридических лиц и в целом обработчиков таких данных в стране», — подчеркнула Жибек Абдуллаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333877/
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