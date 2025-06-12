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Власть

В КР ввели штрафы за работу с персональными данными без регистрации в реестре

Все организации и учреждения, осуществляющие сбор, хранение и обработку персональных данных, должны пройти обязательную регистрацию в Реестре держателей (обладателей) массивов персональных данных.

Как сообщили в Государственном агентстве по защите персональных данных при кабинете министров, с начала 2026 года за обработку персональных данных без регистрации в реестре будет применяться административная ответственность. Соответствующие изменения, по данным ведомства, в Кодекс о правонарушениях были внесены 19 мая.

Регистрация в реестре осуществляется полностью онлайн через официальный сайт госагентства. Для прохождения регистрации держателю необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации (ЕСИ) с использованием облачной электронной подписи юридического лица.

Госагентство настоятельно рекомендует всем субъектам, обрабатывающим персональные данные, пройти регистрацию в реестре в установленном порядке во избежание правовых последствий.

19 мая президент Садыр Жапаров подписал изменения в Кодекс КР о правонарушениях, которыми вводиться ответственность за:

  • нарушение требований о защите персональных данных;
  • трансграничную передачу персональных данных с нарушением установленного законодательством порядка;
  • необоснованный отказ держателем (обладателем) массива персональных данных в предоставлении субъекту его персональных данных;
  • неисполнение законных требований уполномоченного государственного органа по персональным данным.

Штрафы составляют от 30 до 65 тысяч сомов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/332438/
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