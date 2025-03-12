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Общество

Счетная палата выявила нарушения в Госагентстве по защите персональных данных

В Государственном агентстве по защите персональных данных в ходе аудита за 2021-2023 годы Счетная палата Кыргызстана выявила нарушения и недостатки на 1 миллион сомов.

В ходе проверки установлено, что учебный центр ведомства завышал стоимость курсов. Расценки были необоснованно увеличены на 2 тысячи 300 сомов с человека. Общая переплата составила 427 тысяч 600 сомов.

СП КР также зафиксировала просроченные и неполные платежи в бюджет, включая налоги и социальные взносы, на 214 тысяч 300 сомов.

В госагентстве нарушили сроки погашения кредиторской задолженности по заработной плате на сумму 379 тысяч 600 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322469/
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