Мэрия Бишкека отменяет права на земли, используемые в нарушение закона (список)

Мэрия Бишкек отменяет права пользования на земельные участки, используемые в нарушение законодательства. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, постановлением № 147 от 20 июня 2025 года отменяются ранее выданные постановления по нижеследующим земельным участкам в связи с нарушением правил их использования:

Первомайский район:

Участок в 0,1 гектара в микрорайоне «Юг-2» предоставлен ОсОО «Трансэнергопромресурс» в аренду до 30 октября 2058 года под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома. Право временного пользования пять раз перепродавал, первая сделка была совершена на 100 тысяч сомов, последняя — на более 38 миллионов сомов, при этом годовая арендная плата муниципалитету составляла 221 тысячу 400 сомов. Сейчас участок не освоен.

На земельном участке, предоставленном под проектирование и строительство магазина с бизнес-центром на пересечении улиц Панфилова и Киевской, сейчас в нарушение целевого назначения расположен офис банка.

Участок, предоставленный под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Горького и Тыныстанова, не освоен.

Участок, предоставленный под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома на улице Тыныстанова, не освоен.

Свердловский район:

Участок, предоставленный под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с комплексом торговли и обслуживания на пересечении улиц Московской и Ибраимова, не освоен.

Участок, предоставленный под проектирование и строительство административно-торгово-сервисного комплекса на улице Шопокова, не освоен.

Участок, предоставленный под существующие нежилые помещения (туалет) на проспекте Жибек Жолу, № 261/1, не освоен.

На участке, предоставленном под проектирование и строительство пристройки к кафе на улице Ауэзова № 1/1, в нарушение целевого назначения расположено отделение банка.

На участке, предоставленном под существующий экспресс-бар на улице Мамбетова в микрорайоне «Восток-5», дом № 6/6, в нарушение целевого назначения работает магазин.

Октябрьский район:

Участок, предоставленный под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома на улице Токомбаева, в нарушение целевого назначения работает частный детский сад.

Участок, предоставленный под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома со встроенным торговым комплексом в 7-м микрорайоне, дом № 21, не освоен.

Участок, предоставленный под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с магазином и подземным паркингом, в 7-м микрорайоне на улице Юнусалиева, не освоен.

Ленинский район:

На участке, предоставленном под кафе-магазин на пересечении проспекта Манаса и улицы Токтогула, № 171/1, в нарушение целевого назначения расположен банк.

На участке, предоставленном под швейный цех на улице Дэн Сяопина, № 32, в нарушение целевого назначения работает СТО.

На участке, предоставленном под кафе на бульваре Молодой Гвардии, № 44, в нарушение целевого назначения расположен банк.

Участок, предоставленный под проектирование и строительство комплекса общепита на пересечении улицы Киевской и бульвара Молодой Гвардии, не освоен.

Участок, предоставленный под производственную базу на улице Абаканская, № 123, не освоен.

Городским службам в установленном порядке поручено принять меры по расторжению договоров аренды, заключенных на основании постановлений мэрии и высвобождению участков, в том числе путем сноса возведенных объектов.

Будет рассмотрен вопрос расторжения договоров аренды на следующие объекты:

На участке, предоставленном без права капстроительства на пересечении улиц Матросова и Сумской, в нарушение целевого назначения работает магазин с нежилыми помещениями.

Участок, предоставленный под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома на улице Анкара, № 3, не освоен.

Главному управлению ГКНБ по Бишкеке и столичной прокуратуре рекомендовано оказать содействие мэрии в предотвращении коррупционных проявлений при предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.