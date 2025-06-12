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Общество

Около 40 процентов посетителей концерта Дженнифер Лопес в Ташкенте — иностранцы

Около 40 процентов билетов на концерт Дженнифер Лопес Up All Night в Ташкенте, который состоится 7 августа, приобрели иностранцы. Об этом сообщило издание Podrobno.uz.

из интернета
Фото из интернета
На концерт приедут гости из 35 стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, США, Великобританию, Японию, Германию, ОАЭ, Канаду, Южную Корею и Саудовскую Аравию.

«Таким образом, это обещает стать не просто шоу, а культурным прорывом, который, по прогнозам экспертов, даст мощный толчок туристической и сервисной индустрии страны. Туристы приезжают не только ради звезды — они бронируют отели, заказывают экскурсии, интересуются узбекской кухней и местными брендами», — сообщает издание.

Отмечается, что данное мероприятие окажет позитивный эффект на экономику Узбекистана.

Дженнифер Лопес также даст концерты в Казахстане — в Астане 1 августа и в Алматы 10 августа. Организация концерта в Алматы почти сорвалась, его запланировали на стадионе футбольного клуба «Кайрат», не согласовав с руководством. В этот день должен был состояться матч казахстанской премьер-лиги «Кайрат» — «Женис». Но через некоторое время организаторы и алматинский клуб пришли к соглашению и перенесли матч на другую дату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332420/
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