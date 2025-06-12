Около 40 процентов билетов на концерт Дженнифер Лопес Up All Night в Ташкенте, который состоится 7 августа, приобрели иностранцы. Об этом сообщило издание Podrobno.uz.

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На концерт приедут гости из 35 стран, включая Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, США, Великобританию, Японию, Германию, ОАЭ, Канаду, Южную Корею и Саудовскую Аравию.

«Таким образом, это обещает стать не просто шоу, а культурным прорывом, который, по прогнозам экспертов, даст мощный толчок туристической и сервисной индустрии страны. Туристы приезжают не только ради звезды — они бронируют отели, заказывают экскурсии, интересуются узбекской кухней и местными брендами», — сообщает издание.

Отмечается, что данное мероприятие окажет позитивный эффект на экономику Узбекистана.

Дженнифер Лопес также даст концерты в Казахстане — в Астане 1 августа и в Алматы 10 августа. Организация концерта в Алматы почти сорвалась, его запланировали на стадионе футбольного клуба «Кайрат», не согласовав с руководством. В этот день должен был состояться матч казахстанской премьер-лиги «Кайрат» — «Женис». Но через некоторое время организаторы и алматинский клуб пришли к соглашению и перенесли матч на другую дату.