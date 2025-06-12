В Казахстане началось нашествие саранчи. Уже заражено более 120 тысяч гектаров

Западно-Казахстанская область пострадала от масштабного нашествия саранчи. Об этом сообщает издание «Уральская неделя».

Жители поселка Ханколь в Каратобинском районе сняли нашествие насекомых на видео, где саранча в больших группах передвигается по земле. Сообщается, что она заразила более 120 тысяч гектаров урожая по данным на 29 мая.

Фото из интернета

По словам руководителя территориальной инспекции Министерства сельского хозяйства Ерлана Орынбаева, такое произошло из-за природной цикличности, когда раз в 10–12 лет популяция достигает пика.

«Обработка проводится повсеместно, задействована техника. Жалоб от населения нет, посевы не повреждены. Эффективность мероприятий оценивается в 90–92 процентов», — передает его слова издание.

Власти страны выделили из республиканского бюджета Западно-Казахстанской области 312 миллионов тенге и планируют обработать 134,5 тысячи гектаров земли.

Аким района Жасулан Султан отметил, что это не первый случай нашествия, с началом отрождения личинок саранча появляется каждый год.

По словам жителей села, молодая саранча появилась неделю назад и пока не причиняет серьезного ущерба.

В Кыргызстане в конце мая на 60 тысячах гектарах земли также обнаружили саранчу. Тогда 77 процентов площадей (46 тысячи 376 гектаров) обработали химическим способом с использованием специальной техники и легкой авиации. В начале июня Казахстан и Кыргызстан договорились о совместном отражении нашествия саранчи.

Бишкекчане также отмечают первые знаки нашествия насекомых в городе. Саранча забирается даже в окна квартиры на 5-9-х этажах.





провели противосаранчовые обработки на площади более 74 тысяч гектаров.