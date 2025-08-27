В Кыргызстане саранча выявлена на более чем 100 тысячах гектаров земли

В 2025 году ранняя весна, засуха и аномально жаркая погода в мае привели к массовым вспышкам саранчовых. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в республике обследовано 154 тысячи 493 гектара, из них саранча выявлена на 108 тысячах 186 гектарах, на всей площади проведена химическая обработка:

— Джалал-Абадская область — 33 тысячи гектаров;



— Ошская область — 21 тысяча 400 гектаров;

— Баткенская область — 24 тысячи 30 гектаров (3 тысячи 410 гектаров обработаны авиацией);

— Чуйская область — 10 тысяч 416 гектаров;

— Таласская область — 3 тысячи 430 гектаров;

— Нарынская область — 15 тысяч 900 гектаров.

Обработки проведены специальной техникой Департамента и легкой авиацией ОАО «ТНК «Шумкар».Трансграничные обследования с Узбекистаном и Казахстаном показали, что угрозы распространения саранчовых на территорию Кыргызстана нет.С 11 по 25 июня проведена национальная демонстрация биопестицида «Новакрид» (Франция) в рамках программы ФАО ООН. Практическая часть прошла в Суусамырской долине Чуйской области, препарат показал хорошие результаты, снижая зависимость от химических средств.25 августа состоялась видеоконференция с уполномоченным представителем компании «Elephant Vert» для обсуждения полевых испытаний и регистрации «Новакрида».